Справедливость восстановлена. Пенсионерам и инвалидам не придется выбирать льготу 

Состоящие из пенсионеров и инвалидов семьи смогут в полной мере пользоваться льготой при оплате капремонта. Государственная Дума РФ окончательно приняла закон, направленный на улучшение социальной защиты.
Напомним, сейчас регионы компенсируют взносы на капремонт одиноко живущим, неработающим пожилым людям. Достигшие 70-летнего возраста получают льготу в размере 50%, старше 80 лет — 100% компенсацию. Но если пожилые и инвалиды живут вместе, то они не могут воспользоваться предоставленной по закону «О социальной защите инвалидов» льготой на оплату ЖКХ, им приходится выбирать одну из двух льгот, пояснил первый зампред Комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. То есть одна льгота фактически заменяет собой другую, в итоге указанные семьи проигрывают финансово.
Поправки в Жилищный кодекс устранят эту несправедливость, — сообщает «Российская газета». Они касаются семьи, которая состоит из неработающих пенсионеров и инвалидов I и II группы. При достижении возраста 70 лет члены таких семей будут получать 50% льготу, а при достижении возраста 80 лет — 100% компенсацию по оплате капитальных взносов. Проект коснется дополнительно почти 200 тысяч человек и потребует затрат из бюджета в размере порядка 300 млн рублей ежегодно.