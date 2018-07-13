Ещё
Обзор прессы: в России придумали новый подход к старым домам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор прессы: в России придумали новый подход к старым домам 

Мир24 2 часа назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 13 июля.
В Ставропольском крае вместо запланированных 150 миллионов рублей курортного сбора собрали лишь 38 миллионов. Данные Ассоциации туроператоров России опубликовала «Российская газета». Зачастую сбор отказываются платить сами туристы. Нарушителей уже штрафуют.
В Кыргызстане ограничили движение многотонных автомобилей по дорогам общего пользования. О нововведениях рассказывают журналисты «Вечернего Бишкека». Временный запрет будет действовать с девяти утра до восьми часов вечера для грузовиков с максимальной общей массой 25 тонн и нагрузкой на одну ось более семи тонн. Это позволит сохранить дороги и увеличить сроки их эксплуатации.
В России проблему ликвидации аварийного жилья предлагают сделать национальным проектом. Об инициативе министерства строительства узнали журналисты «Коммерсанта». За шесть лет на программу «Жилье» планируют потратить три триллиона рублей.
В московском метро испытали сверхбыструю систему управления движением поездов. О новой разработке можно прочитать на страницах «Вечерней Москвы». В сутки по линиям Московского метрополитена проезжает более 11 тысяч поездов. Теперь стрелки и сигналы будут переключаться еще быстрее — за 100 миллисекунд. Сегодня в столичной подземке межпоездной интервал один из самых коротких в мире — он составляет всего 90 секунд.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Греции нашли древнейший фрагмент гомеровской «Одиссеи» Предками жителей Юго-Восточной Азии были охотники и фермеры Как отметить день апостолов Петра и Павла
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина362
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера109
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ183
Россияне скупают жилье в Турции74
Россия назвала замену «Армате»198
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение