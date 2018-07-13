Обзор прессы: в России придумали новый подход к старым домам

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 13 июля.

Кыргызстане ограничили движение многотонных автомобилей по дорогам общего пользования. О нововведениях рассказывают журналисты «Вечернего Бишкека». Временный запрет будет действовать с девяти утра до восьми часов вечера для грузовиков с максимальной общей массой 25 тонн и нагрузкой на одну ось более семи тонн. Это позволит сохранить дороги и увеличить сроки их эксплуатации.

России проблему ликвидации аварийного жилья предлагают сделать национальным проектом. Об инициативе министерства строительства узнали журналисты «Коммерсанта». За шесть лет на программу «Жилье» планируют потратить три триллиона рублей.

В московском метро испытали сверхбыструю систему управления движением поездов. О новой разработке можно прочитать на страницах «Вечерней Москвы». В сутки по линиям Московского метрополитена проезжает более 11 тысяч поездов. Теперь стрелки и сигналы будут переключаться еще быстрее — за 100 миллисекунд. Сегодня в столичной подземке межпоездной интервал один из самых коротких в мире — он составляет всего 90 секунд.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ