Обзор прессы: в России придумали новый подход к старым домам 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 13 июля.
В Ставропольском крае вместо запланированных 150 миллионов рублей курортного сбора собрали лишь 38 миллионов. Данные Ассоциации туроператоров России опубликовала «Российская газета». Зачастую сбор отказываются платить сами туристы. Нарушителей уже штрафуют.
В Кыргызстане ограничили движение многотонных автомобилей по дорогам общего пользования. О нововведениях рассказывают журналисты «Вечернего Бишкека». Временный запрет будет действовать с девяти утра до восьми часов вечера для грузовиков с максимальной общей массой 25 тонн и нагрузкой на одну ось более семи тонн. Это позволит сохранить дороги и увеличить сроки их эксплуатации.
В России проблему ликвидации аварийного жилья предлагают сделать национальным проектом. Об инициативе министерства строительства узнали журналисты «Коммерсанта». За шесть лет на программу «Жилье» планируют потратить три триллиона рублей.
В московском метро испытали сверхбыструю систему управления движением поездов. О новой разработке можно прочитать на страницах «Вечерней Москвы». В сутки по линиям Московского метрополитена проезжает более 11 тысяч поездов. Теперь стрелки и сигналы будут переключаться еще быстрее — за 100 миллисекунд. Сегодня в столичной подземке межпоездной интервал один из самых коротких в мире — он составляет всего 90 секунд.
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