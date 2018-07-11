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В Токио считают, что отношения США и КНР должны способствовать росту мировой экономики
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В Токио считают, что отношения США и КНР должны способствовать росту мировой экономики 

ТАСС 39 минут назад
ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. США и Китаю важно установить двусторонние отношения, которые могли бы способствовать стабильному росту мировой экономики. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Крайне важно, чтобы две страны установили отношения, которые будут способствовать стабильному росту и развитию мировой экономики. Мы намерены продолжать вести диалог с каждой из сторон по этому вопросу", — сказал он, комментируя информацию о подготовке США к введению новых пошлин на китайские товары.
По словам Суги, «любые подобные меры должны согласовываться со Всемирной торговой организацией (ВТО)». Также генсек кабмина отметил, что Япония продолжит внимательно следить за ситуацией в торговле между Китаем и США.
Как объявил во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, его сотрудники, выполняя указание президента Дональда Трампа, подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму 200 млрд долларов для взимания пошлины в размере 10%. Ожидается, что новые меры вступят в силу примерно через два месяца. Лайтхайзер утверждал, что Трамп принял такое решение, «реагируя на ответные действия Китая и его нежелание изменить свою торговую практику».
Глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, 500 млрд долларов в год. Президент распорядился ввести с 6 июля 25% пошлину на импортируемые из этой страны товары на сумму 34 млрд долларов. Пекин выразил протест, назвав это нарушением правил ВТО, и предпринял аналогичные по масштабу меры. Тогда Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для взимания сбора в размере 10% на случай, если Пекин, по его словам, «продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин» на продукцию из США.
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