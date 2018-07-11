В Токио считают, что отношения США и КНР должны способствовать росту мировой экономики

ТОКИО, 11 июля. / ТАСС /. США Китаю важно установить двусторонние отношения, которые могли бы способствовать стабильному росту мировой экономики. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Крайне важно, чтобы две страны установили отношения, которые будут способствовать стабильному росту и развитию мировой экономики. Мы намерены продолжать вести диалог с каждой из сторон по этому вопросу", — сказал он, комментируя информацию о подготовке США к введению новых пошлин на китайские товары.

По словам Суги, «любые подобные меры должны согласовываться со Всемирной торговой организацией (ВТО)». Также генсек кабмина отметил, что Япония продолжит внимательно следить за ситуацией в торговле между Китаем и США.

Как объявил во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, его сотрудники, выполняя указание президента Дональда Трампа , подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму 200 млрд долларов для взимания пошлины в размере 10%. Ожидается, что новые меры вступят в силу примерно через два месяца. Лайтхайзер утверждал, что Трамп принял такое решение, «реагируя на ответные действия Китая и его нежелание изменить свою торговую практику».

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, 500 млрд долларов в год. Президент распорядился ввести с 6 июля 25% пошлину на импортируемые из этой страны товары на сумму 34 млрд долларов. Пекин выразил протест, назвав это нарушением правил ВТО, и предпринял аналогичные по масштабу меры. Тогда Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для взимания сбора в размере 10% на случай, если Пекин, по его словам, «продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин» на продукцию из США.