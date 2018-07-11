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Минстрой Омской области возглавил 29-летний Антон Заев
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Минстрой Омской области возглавил 29-летний Антон Заев 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Врио губернатора Омской области Александр Бурков назначил с 11 июля 2018 года на должность регионального министра строительства и ЖКХ Антона Заева. Об этом сообщается на портале правительства.
Напомним, что должность министра строительства и ЖКХ Омской области была вакантна с весны. По итогам конкурсного отбора претендентов комиссия рекомендовала на этот пост Заева. Глава региона утвердил кандидатуру и согласовал в федеральном отраслевом ведомстве.
Новому Министру строительства и ЖКХ Омской области 29 лет. В 2010 году окончил Алтайский государственный университет. Успел поработать руководителем дорожно-строительных предприятий в Пскове и Ленинградской области, директором филиала Управления автомобильной магистрали «Самара-Уфа-Челябинск»» (Оренбург), филиала Федерального управления автомобильных дорог «Урал» в Нефтеюганске. До недавнего времени Антон Заев возглавлял государственное казенное учреждение Ярославской области «Ярославская дорожная служба».
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