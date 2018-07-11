Минстрой Омской области возглавил 29-летний Антон Заев

Напомним, что должность министра строительства и ЖКХ Омской области была вакантна с весны. По итогам конкурсного отбора претендентов комиссия рекомендовала на этот пост Заева. Глава региона утвердил кандидатуру и согласовал в федеральном отраслевом ведомстве.