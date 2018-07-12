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Начатая США торговая война направлена против всего мира, уверены в Китае
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Начатая США торговая война направлена против всего мира, уверены в Китае 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Начатая США самая крупная в истории экономических отношений торговая война направлена не только против Китая, она имеет глобальный охват, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Инициированная США торговая война направлена не только против Китая, но и против всего мира, из-за нее мировая экономика может оказаться в опасной ситуации", — говорится в заявлении.
Отмечается что «под предлогом „превосходства США“ и своих личных интересов, Вашингтон отвернулся от других и нажил себе врагов, под прикрытием интересов национальной безопасности США не только инициировали расследование по статье 301 (закона о торговле от 1974 года — ред.), но также и расследование по статье 232 в отношении других мировых экономик, создавая торговые трения в таких важных сферах, как производство алюминия и стали, а также автомобилестроение».
"Начатая США крупнейшая в истории экономических отношений торговая война — это не только торговая война Китая и США, она глобальна", — подчеркнули в минкоммерции.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
На этой неделе власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.
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