«Искусство торговой войны»: чем Китай ответит на торговые провокации США

Последний обмен ударами произошел 6 июля: США ввели 25% импортные пошлины на 818 видов товаров из КНР стоимостью $34 млрд Пекин отреагировал незамедлительно, введя дополнительные 25-процентные тарифы на 545 видов американской продукции также стоимостью $34 млрд Скорее всего, «дуэль» импортных пошлин продолжится: Трамп угрожает обложить повышенными пошлинами поставки из КНР на сумму в 500 млрд Многие наблюдатели считают, что победителем из этой дуэли выйдет все-таки Китай, хотя в самом Пекине и любят повторять, что «победителей в торговой войне не будет». Оперативность реагирования КНР на очередные торговые удары Вашингтона свидетельствует: в Китае к торговой войне подготовились, и подготовились хорошо. «Китайское правительство давно предвидело подобные действия со стороны США и их результаты, потери будут сокращены до минимума», — отмечает национальная пресса.

Естественно, китайская экономика пострадает от торгового конфликта. Он ударит по только вышедшей из крутого пике и последующей стагнации внешней торговле, которая в нынешнем году, по планам, должна обеспечить 9% национального экономического развития. Вместе с тем, провал торговли с США не приведет Китай к экономической стагнации, ведь порядка 60% национального развития на сегодня в КНР обеспечиваются внутренним потреблением, которое по вкладу в рост ВВП стоит на первом месте уже четвертый год подряд. В итоге американо-китайская торговая война понизит темпы развития экономики КНР не более, чем на 0,3%, уверен директор института исследований развития при университете Цинхуа Ли Даокуй.

А вот у самих Соединенных Штатов могут быть проблемы, прежде всего из-за сокращения китайских инвестиций. В 2016 году благодаря китайскому капиталу в США было создано порядка миллиона новых рабочих мест. Только в 2016 году инвестиции китайских предприятий в США достигли в $45,6 млрд долларов. В ближайшие 15 лет КНР намерена инвестировать за рубеж $2 трлн. Американская экономика потеряет многое, не получив своего куска китайского «инвестпирога».

Пострадают от американского торгового протекционизма сами предприятия США. По данным инсайдеров, при поставках китайской продукции в США до 90% прибыли получает именно американский бизнес. Китайские компании получают лишь 2-3% общей прибыли.

Наконец, американо-китайская торговая война нанесет удар «рикошетом» по предприятиям всего мира. Это признают даже руководители стран «союзной Европы». Так, германский канцлер Ангела Меркель на днях прямо заявила: «Если будут введены пошлины между США и Китаем, это затронет всех партнеров, в том числе немецкие компании». Действительно, если посмотреть на структуру китайского экспорта в США, «китайским» его можно назвать лишь географически. Многие товары идут в Америку с предприятий, принадлежащих иностранному капиталу и лишь располагающихся на территории КНР. Так, Сиракузский университет сообщает о том, что 87% китайской компьютерной и электротехнической продукции, в отношении которой США повысили таможенные пошлины, являются продукцией транснациональных корпораций. «В области компьютеров и электроники более 87% товаров, импортируемых из КНР в США, произведены на предприятиях трансграничных компаний США, Японии , РК, Европы и других стран мира. Именно поэтому можно сказать, что введение США дополнительных пошлин нанесет ущерб в основном интересам компаний США и их союзных стран», — поясняет старший научный сотрудник института мировой экономики Петерсона Чэд Браун.

Еще одно последствие торговой войны в том, что США потеряют дивиденды на китайском рынке. В 2017 году объем китайского рынка почти равнялся американскому. Китайский рынок развивается быстрыми темпами на уровне 13%. В течение ближайших 5 лет общая сумма импорта Китая увеличится на $10 трлн. долларов. Терять такой рынок не интересно никому.

Учитывая все эти факторы, наблюдатели приходят к выводу, что развязывая торговую войну с Китаем, США прежде всего бьют сами по себе. Многие сравнивают нынешнюю политику Трампа с принятым в США в 1930 году законом Смита-Хоули о тарифе, который в разы сократил объем американской внешней торговли, столкнув США в Великую депрессию. Китаю в такой ситуации особенно и воевать-то не стоит: агрессивный американский протекционизм пожрет сам себя, считают многие китайские экономисты. Это, кстати, укладывается в теорию «Искусства войны» от древнекитайского философа Сунь Цзы: «Тот, кто умеет вести войну, покоряет чужую армию, не сражаясь; берет чужие крепости, не осаждая… Он обязательно сохраняет все в целостности и этим оспаривает власть… Поэтому и можно не притупляя оружие иметь выгоду: это и есть правило стратегического нападения». Нынешние действия КНР укладываются именно в эту логику достижения победы путем сохранения, а не разрушения. Пока США пытаются сломать нынешнюю систему глобальных торговых отношений и посеять анархию во имя личной выгоды, Китай ратует за сохранение многосторонних торговых механизмов, за поддержку структуры и правил ВТО , за глобализацию. Подтверждением тому стали действия официального Пекина, который 1 июня наполовину урезал список секторов, закрытых для иностранных инвестиций и снизил импортные пошлины на почти 1500 видов ввозимой продукции. Продолжая придерживаться своих обязательств по дальнейшему открытию внешнему миру — Китай вновь усиливает свою экономику. Кардинально противоположная тактика США до победы может и не довести. Похоже, китайское «искусство торговой войны» оказывается более эффективным, чем американское.

Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая