Обзор московских событий в СМИ за 17 июля

«Коммерсантъ». От ЖК до УК Возбуждено первое уголовное дело на руководство компании, входившей в Urban Group. ссылка

«Коммерсантъ». Начальнику МУРа нашли срок на железной дороге Гособвинение запросило от 7 до 10 лет правоохранителям, обещавшим закрыть дело на партнера РЖД . ссылка

«Коммерсантъ». Кортежи и колонны перестроятся ГИБДД разработала новые инструкции для организации сопровождения. ссылка

«Известия» . Школы стали тратить вдвое больше на безопасность Они закупают камеры, охранные услуги и системы пожарной сигнализации. ссылка

«Известия». Расправа сильного Почему в России все еще практикуется самосуд над преступниками. ссылка

Российская газета ». Заряжено на открытие Ультрасовременный зал в «Зарядье» распахнет двери в День города. ссылка

«Российская газета». Смотря с чем В Москве стартует фестиваль кулинарного кино. ссылка

«Российская газета». Обирали безбожно В Москве закончился процесс по делу «бога Кузи». ссылка

«Российская газета». С. Собянин поблагодарил волонтеров за помощь в проведении ЧМ-2018 В «Известия Холле» собрались едва ли не главные герои прошедшего чемпионата мира по футболу — городские волонтеры, целый месяц дарившие улыбки и доброту российским и иностранным болельщикам. ссылка

«Российская газета». Платформа переезжает Перейти с «Окружной» станет комфортнее. ссылка

Московский комсомолец ». Состарьте меня немедленно: 80-летний москвич через суд пытается изменить возраст И хотя все доказательства налицо, стать старше на два года ему пока не удается. ссылка

«Московский комсомолец». Что предлагают москвичам кандидаты в мэры В выборной гонке будут участвовать четыре претендента. ссылка

«Московский комсомолец». Страшное меню ленинградской блокады привез в Москву немецкий режиссер Э. Келер Пьеса покойной Елены Греминой представлена на сцене основанного ею Театра.doc. ссылка

Независимая газета ». Для Pussy Riot ищут уголовную статью Забег по футбольному полю может обернуться не только административным арестом. ссылка

«Труд». В московском автосервисе взорвались баллоны с газом — 18 раненых В здании автосервиса в Москве произошел пожар, в результате которого пострадали 18 человек. ссылка

Московская правда ». Главный нарколог: Болельщики не злоупотребляли алкоголем Чемпионат мира 2018 г. прошел «трезво». ссылка

«Московская правда». На Семеновской набережной ограничили движение до 31 августа Из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена движение транспорта ограничили в районе Семеновской набережной. ссылка

«Московская правда». В Подмосковье вернулся змееяд Хищную птицу — змееяда — удалось обнаружить орнитологам в заказнике «Журавлиная родина», который расположен на землях Талдомского района. ссылка

«Московская правда». 30-градусная жара и грозы ожидаются в Москве В понедельник характер погоды не изменится — в столице ожидается жаркая погода, которая будет сменяться ливнями, местами возможны грозы. ссылка

«Московская правда». Новые карты «Тройка» вышли к окончанию ЧМ-2018 Метрополитен выпустил тематические проездные. ссылка

«Московская правда». 50 бесплатных экскурсий по самым красивым садам и паркам Москвы Кто такие «огуречные короли», как высаживались знаменитые плодовые сады и строились теплицы, где выращивали финики и миндаль, арбузы и дыни — об этом и не только расскажут москвичам на бесплатных экскурсиях. ссылки

«Московская правда». Музей-галерея Е. Евтушенко можно посетить бесплатно В день рождения поэта Евгения Евтушенко будет организован свободный вход в музей-галерею его имени — один из отделов Музея современной истории России. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин поблагодарил волонтеров за работу во время чемпионата мира по футболу Почти 9 тыс. человек приняли участие в мундиале. ссылка

«Вечерняя Москва». Велопатруль помогает всем участникам движения 20 тыс. человек могут поучаствовать в велопараде 4 августа. ссылка

«Вечерняя Москва». Как проходил финал ЧМ-2018 в фан-зоне на Воробьевых горах 15 июля завершился футбольный праздник в России. ссылка

«Вечерняя Москва». Жители обсудят дорожное движение 18 июля сотрудники Центра организации дорожного движения вновь встретятся с москвичами и ответят на их вопросы. ссылка

«Вечерняя Москва». Электросамокаты пришлись по душе футбольным фанатам Сегодня количество электросамокатов, которые москвичи могут взять в прокат, увеличилось до 2,6 тыс. единиц. ссылки

«RT». МЧС продлило экстренное предупреждение в связи с сильным ветром и грозой в Москве МЧС продлило до часу ночи экстренное предупреждение в связи с сильным ветром и грозой в Москве. ссылка