Деловая программа завершившегося Московского урбанистического форума привлекла 7 тысяч участников из 68 стран 

По словам, заммэра столицы Марата Хуснуллина, таким образом в этом году форум стал самым посещаемым за всю историю проведения. Он отметил, что на площадках форума прошло 87 мероприятий, в которых приняли участие 38 правительственных делегаций. В рамках деловой программы также были представлены результаты десяти различных исследований ведущих мировых аналитических и консалтинговых компаний. Марат Хуснуллин добавил, что по итогам форума будут подготовлены материалы и рекомендации для обсуждения у мэра дальнейших перспектив и стратегий развития столицы. Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие прошло с 17 по 22 июля в парке «Зарядье».