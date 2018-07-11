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В Никарагуа глава нефтекомпании уволился из-за «списка Магнитского»
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В Никарагуа глава нефтекомпании уволился из-за «списка Магнитского» 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Глава совета директоров никарагуанской нефтяной компании Petronic Хосе Франциско Лопес подал в отставку после внесения его имени США в «список Магнитского», сообщает издание Prensa.
На посту главы компании Лопеса заменит Рамон Умберто, отмечает издание.
На прошлой неделе США расширили «список Магнитского», внеся в него трех представителей Никарагуа, в том числе Лопеса. По словам представителя администрации США, это ответ на «серьезные нарушения в сфере прав человека и коррупцию» в Никарагуа. Кроме Лопеса, в список попал высокопоставленный полицейский, а также высокопоставленный сотрудник мэрии столицы Никарагуа.
Включение в «список Магнитского» означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.
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