Трамп критикует Брексит

Дональд Трамп обвинил премьер-министра Великобритании в том, что она провалила Брексит, и предостерег, что она, возможно, уничтожила все шансы на важное торговое соглашение с США

Президент США выносит свой провокационный вердикт по поводу стратегии ведения переговоров в эксклюзивном интервью с «Сан».

В незапланированном выступлении, сделанном во время визита в Великобританию, Дональд Трамп сказал, что Тереза Мэй проигнорировала его совет, избрав мягкую стратегию по Брекситу.

И он предупредил, что любые ее попытки поддерживать тесные связи с ЕС , сделают льготный торговый договор с США очень маловероятным.

Трамп сказал: «Если они так сделают, то мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо Великобритании, поэтому, вероятно, особого соглашения не получится».

Одновременно с комментариями, дискредитирующими премьер-министра, он вынес свой наиболее безапелляционный вердикт по поводу Великобритании, в котором он также:

• обвинил лидеров ЕС в уничтожении собственной культуры и идентичности из-за того, что те впускают миллионы мигрантов;

• набросился на мэра Лондона Садика Хана (Sadiq Khan) за то, что тот не борется с террористами;

• обвинил Хана в том, что тот усугубил преступность в стране;

• настаивал на том, что бывший министр иностранных дел Борис Джонсон стал бы «отличным премьер-министром»;

• отрицал, что когда-то заклеймил Терезу Мэй «школьной учительницей, любящей покомандовать»;

• подтвердил, что будет поддерживать связи с российским тираном Владимиром Путиным , несмотря на отравления «Новичком» в Солсбери;

• потребовал, чтобы Великобритания и другие страны НАТО тратили больше на оборону;

• выразил печаль по поводу того, что чувствует себя нежеланным гостем в столице из-за демонстрантов, которые устраивают антитрамповские протесты;

• утверждал, что миллионы британцев поддерживают его политику;

• выразил гордость тем, что может взять свою жену Меланию на встречу с королевой.

Все эти замечания Трамп сделал во время подготовки к встрече с премьер-министром в ходе рабочего обеда в Чекерсе.

Затем он на вертолете полетит в Виндзорский замок на встречу с королевой, прежде чем отправиться в Шотландию с двухдневным частным визитом.

Ожидается, что тысячи людей примут участие в серии протестов во время его пребывания в Великобритании.

«Я говорил Мэй, как надо проводить Брексит, но она меня не послушала»

Новая мягкая стратегия Терезы Мэй по Брекситу может «убить» все потенциальные возможности торгового соглашения с США, предостерег Дональд Трамп.

В очередной раз атакуя метод ведения премьер-министром переговоров по выходу из ЕС, президент заявил, что она проигнорировала его рекомендации по ужесточению стратегии.

Вместо этого, по его мнению, госпожа Мэй пошла по «противоположному пути», и он считает, что результаты были «очень неудачными».

Его ожесточенная критика обрушилась на основную часть нового плана премьер-министра по Брекситу, который был полностью обнародован вчера.

Согласно этому плану, страна будет придерживаться общего свода правил с Брюсселем по товарам и сельскохозяйственной продукции, чтобы таможенные границы с ЕС оставались открытыми.

Но Трамп сказал «Сан»: «Если они сделают это, мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо Великобритании, поэтому, вероятно, соглашения не получится».

«Если они сделают это, тогда, вероятно, они не смогут заключить торговое соглашение с США».

Трамп сделал это потрясающее заявление в эксклюзивном интервью с «Сан» — единственным британским изданием, с которым он побеседовал в преддверии первого визита в Великобританию в качестве президента.

Это только подольет масла в огонь гнева и без того уже раздраженных тори — сторонников Брексита, восставших против своего премьер-министра.

В еще нескольких высказываниях, которые тоже станут тревожными звоночками для дома № 10 на Даунинг-стрит, господин Трамп также заявил, что заклятый враг госпожи Мэй Борис Джонсон (Boris Johnson), который недавно подал в отставку из-за мягкой стратегии по Брекситу, был бы «великим премьер-министром».

Сторонники кампании «Выходи» (Leave) лелеют надежду на большое льготное торговое соглашение с США, которое Трамп давно обещает как на самую большую награду за Брексит.

Но президент сказал, что план госпожи Мэй «определенно скажется на торговле с США, и, к сожалению, негативным образом».

Он объяснил: «У нас и так полно проблем с Европейским союзом».

«Мы сейчас применяем суровые меры к Европейскому союзу, потому что он несправедливо обходился с США в сфере торговли».

«Нет, если они это сделают, я бы сказал, что это положит конец основной части торговых отношений с Соединенными Штатами».

Когда его спросили насчет комментария Бориса, который во время частного обеда две недели назад сказал, что господин Трамп сделал бы все «очень жестко», если бы вел переговоры по Брекситу, президент быстро ответил: «Он прав».

Он добавил: «Я бы сделал это совершенно по-другому. Я вообще-то говорил Терезе Мэй, что нужно делать, но она не согласилась, она меня не послушала».

«Она решила пойти по другому пути»

«Я бы сказал, она пошла по противоположному пути. И это нормально».

«Пусть она ведет переговоры так, как умеет. Но то, что происходит — это очень плохо».

На вопрос о том, значит ли это, что он готовится выйти из переговоров, Трамп ответил: «Да, конечно. Я думаю, то, что происходит, — очень досадно. Слишком долго».

«Знаете, если сделка занимает слишком много времени — это плохая сделка. Когда на сделку нужно так много времени, она никогда не сработает хорошо».

Трамп пошел еще дальше, усомнившись, что новый план госпожи Мэй соответствует результатам референдума, причем, по его словам, он предсказывал эту ситуацию еще два года назад. Он сказал: «Политический курс, который она сейчас пытается проводить, очень сильно отличается от того, за что голосовали люди».

«Это не тот курс, за который голосовали на референдуме. Я об этом много слышал в последние три дня. Я знаю, что у них многие подали в отставку. Так что многим людям это не нравится».

Несмотря на испепеляющую критику стратегии госпожи Мэй по Брекситу, Трамп настаивает, что, по его мнению, она — все равно «очень хороший человек».

Он также отверг утверждение, что она его утомляет.

Когда его спросили о заявлении «Вашингтон Пост» (The Washington Post), будто бы он якобы сказал, что госпожа Мэй похожа на «школьную учительницу, любящую покомандовать», он ответил: «Нет, нет, нет, нет. Я никогда ничего плохого про нее не говорил».

«Это все фейковые новости. Я думаю, она прекрасный человек. Мы с ней прекрасно ладим. «Вашингтон Пост» — это сплошной фейк. Они там все — просто лоббисты „Амазона" (Amazon)».

Вспоминая визит в один из своих роскошных гольф-кубов в Шотландии, господин Трамп добавил: «Я предсказывал Брексит».

«Я перерезал ленточку на открытии «Тёрнберри» — вы знаете, они там полностью все обновили, и это прекрасно, — за день до голосования по Брекситу. Я сказал: «Брексит будет. Голосование даст положительный результат, потому что люди не хотят сталкиваться с теми ужасными проблемами иммиграции, с которыми сталкиваются в других странах».

Помните, как Барак Обама говорил, что этого никогда не произойдет, а если вдруг это когда-то и случится, то Великобритания окажется в хвосте очереди? А я сказал, что Брексит будет, и я был прав».

На пресс-конференции в Брюсселе вчера после саммита лидеров НАТО Трамп вновь усомнился в том, что мягкая стратегия по Брекситу соответствует результатам референдума.

Он сказал: «Не уверен, что они именно за это голосовали».

Даунинг-стрит была потрясена этой критикой.

Госпожа Мэй бросилась опровергать обвинения президента.

Премьер-министр заявила: «Мы пришли к соглашению насчет предложения, которое мы делаем Европейскому союзу, и оно полностью соответствует тому, за что голосовали сторонники Брексита. Они голосовали за то, чтобы мы вернули контроль над нашими деньгами, нашими законами и нашими границами, и именно это мы и сделаем».

Джонсону предсказан пост премьер-министра

Президент США описал бывшего министра иностранных дел как «очень талантливого парня» и добавил: «Мне он очень нравится».

Он сказал: «Я очень уважаю Бориса. Я ему, по-видимому, нравлюсь, и он говорит обо мне очень хорошие вещи».

«Я был очень опечален, что он покидает правительство, и я надеюсь, что он когда-нибудь вернется. Я считаю, он прекрасный представитель своей страны».

На вопрос о том, возможно ли, что в один прекрасный день бывший министр окажется в доме № 10 на Даунинг-стрит, он ответил: «Ну, я не хочу никого настраивать друг против друга. Я просто говорю, что он мог бы быть отличным премьер-министром. Думаю, у него есть все, что для этого нужно».

Мэр Хан меня не любит, но я ему говорю: «Ты ужасно работаешь над проблемой терроризма»

Дональд Трамп сегодня возложил на мэра Лондона Садика Хана ответственность за теракты в британской столице.

Видный представитель лейбористов «очень плохо работает с проблемой терроризма», позволяя такому количеству мигрантов приезжать в город, утверждает президент.

Руководитель Белого дома постоянно отпускает ядовитые замечания в адрес первого мусульманского мэра Лондона, с которым у него давняя вражда.

Она началась более двух лет назад, во время предвыборной кампании Трампа, когда господин Хан раскритиковал его обещание временно запретить всем мусульманам въезд в Америку.

Усугубляя эту безжалостную словесную войну, Трамп сказал «Сан» в эксклюзивном интервью: «Я считаю очень и очень печальным то, что миллионам и миллионам людей позволяют прибывать в Европу».

«Я смотрю на европейские города, и могу сказать конкретнее, если хотите. Вот, например, мэр Лондона, который работает ужасно. Он просто ужасно работает».

«Посмотрите на весь этот терроризм, который там происходит. Посмотрите на то, что происходит в Лондоне. Я считаю, что он очень плохо работает с проблемой терроризма».

«Я считаю, что он плохо борется с преступностью, если вы посмотрите на все эти ужасные вещи, которые там творятся, все эти преступления, которые туда ввозят».

В прошлом году в Лондоне были совершены четыре теракта — в Вестминстере , на Лондонском мосту, на станции метро Пэрсонс-Грин и в мечети парка Финсбери.

Разговаривая с журналистом «Сан» в американском посольстве в Брюсселе, американский президент также заявил, что господин Хан продемонстрировал недостаточное уважение к Америке, критикуя его лично.

Трамп добавил: «Я считаю, что он не был гостеприимен по отношению к правительству. Ему может не нравиться нынешний президент, но ведь я представляю Соединенные Штаты»

«Я также представляю множество европейцев, ведь многие жители Европы сейчас находятся в Соединенных Штатах».

Кроме того, Трамп схлестнулся с Ханом после наезда на людей и нападения с ножом, случившихся в прошлом июне на Лондонском мосту и на рынке Боро. Трамп высмеял мэра за его призыв к гражданам сохранять спокойствие.

Президент написал в Твиттере: «Как минимум семь убитых и 48 раненых в результате терактов, а мэр Лондона говорит, что „нет причин для тревоги!“»

Хан описал автора твита как «плохо информированного».

Источник, близкий к господину Хану, указал на то, что за миграционную политику Лондона и всей страны отвечает министерство внутренних дел , а не мэрия.

Между тем один из парламентариев от партии тори оказался под угрозой увольнения, после того как его обвинили в исламофобии из-за фотографии Хана, которую он разместил в Твиттере.

Майкл Фабрикант (Michael Fabricant) выложил изображение, где надувную свинью с головой мэра Лондона оседлала другая свинья со смеющимся Трампом.

Предполагается, что твит появился в ответ на решение Хана поднять в воздух над Лондоном 20 надувных шаров в виде «малыша Трампа» на время визита президента.

Фабрикант удалил изображение и объявил, что он не заметил там лицо Хана, сказав: «Я виноват, что сначала не рассмотрел картинку поближе на своем айфоне».

Но представитель лейбористов Люк Поллард (Luke Pollard) сказал:

«Распространять в Твиттере расизм — не слишком хорошо со стороны члена Консервативной партии, учитывая, что у тори есть реальные проблемы с исламофобией».

Кровь на стенах

Одна британская больница настолько плоха, что «в ней кровь по всем стенам», заявил президент.

Ссылаясь на статью, которую он недавно прочитал, господин Трамп сказал: «В одной из крупнейших газет Нью-Йорка писали об одной вашей больнице. Знаете эту историю? Уверен, вы ее слышали».

«Говорят, она хуже, чем любая больница в зоне боевых действий».

«Прямо в центре Лондона. Я думал, что до этого далеко, но вот, знаете, кровь по всем стенам, на полу».

«Это была нашумевшая история, и я слышал о ней и от других, так что, мне кажется, это очень печально. Очень печально».

Вот уже во второй раз лидер США нападает на больницу, название которой не уточняет.

Предполагается, что речь идет о Королевском госпитале Лондона в Уайтчепеле на востоке британской столицы, где в прошлом году приняли рекордное число пациентов с ножевыми ранениями — 702 человека.

Трамп окрестил это «зоной боевых действий» в своей речи, которую он произнес в мае в Национальной стрелковой ассоциации на тему роста опасностей, связанных с преступлениями с применением ножа.

Ведущий хирург-травматолог Лондона доктор Мартин Гриффитс (Martin Griffiths) позже сказал, что он будет «счастлив пригласить господина Трампа в мою престижную больницу».