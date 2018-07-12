Законы, вступающие в силу 12 июля

Скорректированы правила предоставления субъектам РФ и Байконуру субвенций на осуществление полномочия по предоставлению мер соцподдержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

В частности, установлено, что средства перечисляются на счета, открытые территориальными органами Федерального казначейства в учреждениях Центробанка для учета операций со средствами региональных бюджетов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 года № 771 «О порядке и размере выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений прокурорам, а также работникам, замещающим в научных и образовательных организациях прокуратуры Российской Федерации должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов»

Определены порядок и размеры выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений прокурорам, а также работникам, замещающим в научных и образовательных организациях прокуратуры России должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов.

Установлено, что денежная компенсация выплачивается ежемесячно в размере, предусмотренном договором найма жилого помещения. При этом размер компенсации составляет не более 15 000 рублей в Москве Санкт-Петербурге , 3600 рублей — в других городах и районных центрах и 2700 рублей — в прочих населенных пунктах.

Если с прокурорским работником проживают 3 и более членов его семьи размер денежной компенсации увеличивается на 50%.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2018 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 года № 769 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Внесены изменения в некоторые правительственные акты по вопросам организации и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Скорректированы правила предоставления субсидии АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», порядок финансирования мероприятий по обеспечению бесплатного проезда зрителей по маршрутам спортивных соревнований железнодорожным транспортом в дополнительных поездах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 года № 767 «О внесении изменений в Положение о Совете по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

В положение о Совете по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих внесены изменения.

Расширены права и состав Совета. Также на его заседание могут приглашаться эксперты в области рынка ценных бумаг.