Эксперт: сборная Германии не была единым целым на ЧМ-2018

Чемпион мира 1990 года немец Лотар Маттеус поделился мнением о причинах провала сборной Германии на чемпионате мира 2018 года.

"Я считал Германию одним из фаворитов чемпионата мира. С их сыгранным составом и уровнем футболистов они были одной из команд, которая могла взять трофей. Что касается провала, мне сложно ответить на этот вопрос. Все-таки я не был частью команды.

Но можно сказать одно: мы не были единым целым. Именно целостность и командная игра принесли нам победу четыре года назад. Сейчас я такого не увидел. Игроки не могли найти общий язык на поле, а тренер не мог внести коррективы. Ни словами в перерыве, ни заменами в ходе игры", — цитирует Маттеуса газета «Известия»