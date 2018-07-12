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В Восточную Гуту вернулись почти 72 тысячи сирийских беженцев
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В Восточную Гуту вернулись почти 72 тысячи сирийских беженцев 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
В свои дома в Восточной Гуте в последнее время вернулись почти 72 тысячи сирийских беженцев, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 тысяча 977 жителей. За прошедшие сутки в свои дома возвратилось 89 человек", — передает РИА Новости слова российского военного.
По его словам, российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман, а также осуществляет патрулирование.
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