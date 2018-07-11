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Тропический шторм «Крис» стал ураганом
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Тропический шторм «Крис» стал ураганом 

Мир24 7 часов назад
Сформировавшийся над Атлантическим океаном тропический шторм «Крис» усилился до урагана первой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
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