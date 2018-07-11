Тайвань выделил миллион долларов на разминирование в Ираке и Сирии

ПЕКИН, 11 июл — РИА Новости . Тайвань выделил 1 миллион долларов на финансирование работ по разминированию в различных районах Сирии Ирака , сообщает в среду Центральное информационное агентство Тайваня.

Представитель Тайваня в США Стэнли Као, присутствовавший на церемонии по случаю передачи соответствующих документов в Вашингтоне, отметил, что как ответственный член международного сообщества Тайвань не может находиться в стороне и делает это пожертвование в рамках обязательств по оказанию помощи коалиции во главе с США по борьбе с террористами в Сирии и Ираке.

По данным агентства, пожертвованные Тайванем средства перейдут в распоряжение частных подрядчиков, которые занимаются работами по разминированию на территориях, охваченных военными действиями или пострадавших от них.

Тайвань уже не в первый раз предоставляет помощь пострадавшим от затянувшейся войны Сирии и Ираку, ранее власти острова выделили средства на строительство временного жилья для беженцев и временно перемещенных лиц в Ираке и Сирии, вынужденных покинуть свои дома из-за действий террористической группировки «Исламское государство» *.