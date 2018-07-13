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Партию сомнительных морепродуктов изъяли во Владивостоке
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Партию сомнительных морепродуктов изъяли во Владивостоке 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили во Владивостоке морские деликатесы сомнительного качества. Продукты продавали в одном из городских торговых павильонов. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Специалисты провели по согласованию с краевой прокуратурой внеплановую проверку в одном из владивостокских торговых павильонов. Оказалось, что индивидуальный предприниматель нарушает требования регламентов о безопасности продуктов питания.
Продавец хранил и реализовывал дорогие морепродукты без сопроводительных документов. На деликатесах не проставили маркировок. В результате продукцию невозможно было отследить и понять, когда заканчивается срок ее годности.
В морозилках павильона нашли вареное мороженое мясо краба весом в 56,8 килограмма, 10 килограммов вареных мороженых креветок и 14 килограммов замороженного филе морского гребешка. Общий вес потенциально опасной продукции составил более 80 килограммов.
Морепродукты изъяли из оборота. Предпринимателя привлекут к административной ответственности, а продукцию утилизируют и уничтожат.
Краснодарские таможенники обнаружили партию поддельного детского конструктора почти на восемь миллионов рублей в ходе досмотра. Игрушки были подозрительно похожи на продукцию бренда Lego.
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