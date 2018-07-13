Партию сомнительных морепродуктов изъяли во Владивостоке

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили во Владивостоке морские деликатесы сомнительного качества. Продукты продавали в одном из городских торговых павильонов. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Специалисты провели по согласованию с краевой прокуратурой внеплановую проверку в одном из владивостокских торговых павильонов. Оказалось, что индивидуальный предприниматель нарушает требования регламентов о безопасности продуктов питания.

Продавец хранил и реализовывал дорогие морепродукты без сопроводительных документов. На деликатесах не проставили маркировок. В результате продукцию невозможно было отследить и понять, когда заканчивается срок ее годности.

В морозилках павильона нашли вареное мороженое мясо краба весом в 56,8 килограмма, 10 килограммов вареных мороженых креветок и 14 килограммов замороженного филе морского гребешка. Общий вес потенциально опасной продукции составил более 80 килограммов.

Морепродукты изъяли из оборота. Предпринимателя привлекут к административной ответственности, а продукцию утилизируют и уничтожат.

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