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Замминистра обороны Грузии приняла американских и турецких военных экспертов
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Замминистра обороны Грузии приняла американских и турецких военных экспертов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 11 июля /Синьхуа/ — «Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани во вторник приняла новых американских и турецких военных экспертов в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия /SNGP/», — сообщила администрация оборонного ведомства Грузии.
На ознакомительной встрече Л. Чиковани поблагодарила американских и турецких советников за их поддержку и пожелала им успехов.
Американский эксперт Жак Паттон будет работать над логистической инициативой основного пакета НАТО-Грузия. Турецкий эксперт Мутцер Булдани проведет консультации с грузинской стороной по вопросам развития военной полиции.
В мероприятии приняли участие представители основной группы SNGP, международные консультанты, представители Министерства обороны и Генерального штаба Грузии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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