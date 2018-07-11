Замминистра обороны Грузии приняла американских и турецких военных экспертов 

Тбилиси, 11 июля /Синьхуа/ — «Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани во вторник приняла новых американских и турецких военных экспертов в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия /SNGP/», — сообщила администрация оборонного ведомства Грузии.
На ознакомительной встрече Л. Чиковани поблагодарила американских и турецких советников за их поддержку и пожелала им успехов.
Американский эксперт Жак Паттон будет работать над логистической инициативой основного пакета НАТО-Грузия. Турецкий эксперт Мутцер Булдани проведет консультации с грузинской стороной по вопросам развития военной полиции.
В мероприятии приняли участие представители основной группы SNGP, международные консультанты, представители Министерства обороны и Генерального штаба Грузии. —0—