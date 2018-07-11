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В Белом доме рассказали о планах по стратегии США в Афганистане
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В Белом доме рассказали о планах по стратегии США в Афганистане 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США не намерены серьезным образом менять свою стратегию в Афганистане, принятую в 2017 году, и рассчитывают, что их союзники увеличат военное присутствие в этой стране, заявили РИА Новости в пресс-службе Совета национальной безопасности (СНБ) США.
Ранее во вторник агентство Рейтер сообщило, что США намерены в ближайшие месяцы внести изменения в свою стратегию действий в Афганистане.
"Мы регулярно проводим изучение наших стратегий с точки зрения их эффективность и вносим необходимые коррективы для обеспечения максимально эффективного использования ресурсов США. Мы не планируем полного пересмотра нашей основной стратегии, как это было летом прошлого года", — сказал представитель СНБ.
Он подчеркнул, что администрация США «по-прежнему привержена стратегии, основанной на конкретных условиях».
"За последний год страны НАТО и партнеры значительно увеличили свои взносы, и два новых партнера по операции присоединились к миссии НАТО. Тем не менее, мы ожидаем, что союзники и партнеры будут нести свою справедливую долю бремени в Афганистане, продолжая увеличивать контингент и финансовый взнос", — добавил он.
"Международное сообщество по-прежнему привержено оказанию поддержки афганским силам в их усилиях по урегулированию конфликта под руководством самих афганцев. "Талибан"* не может нас переждать. Нас обнадежило июньское прекращение огня, и мы поддерживаем афганское правительство в его усилиях по достижению политического урегулирования в целях прекращения войны", — отметил представитель СНБ.
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