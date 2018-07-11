Посольство США на Гаити запросило военное подкрепление из-за беспорядков

Американское посольство в республике Гаити запросило у Государственного департамента США увеличить штат охраны из-за беспорядков, царящих в стране.

По сообщению CNN , для охраны диппредставительства на Гаити будет отправлено 13 морских пехотинцев, а также еще одна группа сотрудников службы безопасности, численность которой пока не уточняется.

Для предотвращения возможных инцидентов работников посольства призвали не выходить на улицу. Следует отметить, что больше 200 граждан США и Гаити ранее оказались заблокированы в столичной гостинице «Оазис» из-за беспорядков.

Госдепартамент США уже рекомендовал туристам воздержаться от поездок в республику. В заявлении ведомства отмечается, что в настоящее время в стране «происходят массовые гражданские беспорядки и манифестации, сопровождающиеся актами насилия». По некоторым данным, как минимум три американские авиакомпании уже приостановили полеты на Гаити, а еще несколько авиаперевозчиков планируют прибегнуть к этой мере в ближайшее время.

Демонстрации в республике начались после заявления властей о резком повышении цен на бензин — на 38%, на дизельное топливо — на 47% и на керосин — на 51%. В знак протеста митингующие начали перекрывать дороги, а также поджигать автомобили и покрышки. Позднее правительство отказалось от инициативы, однако ситуация в стране до сих пор не нормализована. Необходимость повышения цен власти объясняли тем, что Международный валютный фонд пообещал предоставить стране финансовую помощь в обмен на снижение субсидий на горючее. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали уже несколько человек.