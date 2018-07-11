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Посольство США на Гаити запросило военное подкрепление из-за беспорядков
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Посольство США на Гаити запросило военное подкрепление из-за беспорядков 

Российская Газета 11 июля 2018
Американское посольство в республике Гаити запросило у Государственного департамента США увеличить штат охраны из-за беспорядков, царящих в стране.
По сообщению CNN, для охраны диппредставительства на Гаити будет отправлено 13 морских пехотинцев, а также еще одна группа сотрудников службы безопасности, численность которой пока не уточняется.
Для предотвращения возможных инцидентов работников посольства призвали не выходить на улицу. Следует отметить, что больше 200 граждан США и Гаити ранее оказались заблокированы в столичной гостинице «Оазис» из-за беспорядков.
Госдепартамент США уже рекомендовал туристам воздержаться от поездок в республику. В заявлении ведомства отмечается, что в настоящее время в стране «происходят массовые гражданские беспорядки и манифестации, сопровождающиеся актами насилия». По некоторым данным, как минимум три американские авиакомпании уже приостановили полеты на Гаити, а еще несколько авиаперевозчиков планируют прибегнуть к этой мере в ближайшее время.
Демонстрации в республике начались после заявления властей о резком повышении цен на бензин — на 38%, на дизельное топливо — на 47% и на керосин — на 51%. В знак протеста митингующие начали перекрывать дороги, а также поджигать автомобили и покрышки. Позднее правительство отказалось от инициативы, однако ситуация в стране до сих пор не нормализована. Необходимость повышения цен власти объясняли тем, что Международный валютный фонд пообещал предоставить стране финансовую помощь в обмен на снижение субсидий на горючее. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали уже несколько человек.
Напомним, что крупная акция протеста уже проходила около американского посольства в Порт-о-Пренсе в начале 2018 года. Тогда манифестанты требовали публичных извинений от Дональда Трампа за слова в адрес Гаити, Сальвадора и африканских стран. Американский президент назвал карибскую страну «грязной дырой».
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