Ещё
Китайская корпорация хочет построить в Приморье завод по производству стали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайская корпорация хочет построить в Приморье завод по производству стали 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Торгово-промышленная корпорация «Би Ши» из китайской провинции Хэбэй намерена создать в Приморье предприятие по производству стали для судостроительной промышленности, сообщает администрация края.
Речь об этом шла на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с делегацией корпорации. По словам китайских бизнесменов, в планах корпорации — построить в крае завод по производству листовой стали для судостроительной промышленности объемом до 1 миллиона тонн. Также иностранные инвесторы рассчитывают создать в Приморье коксохимический завод и современную электростанцию, отмечают власти.
"Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1-1,5 миллиарда долларов. Строительство объектов займет около пяти лет, а ввод их в эксплуатацию позволит обеспечить рабочими местами до 10 тысяч человек", — сказал заместитель генерального директора корпорации «Би Ши» Дэн Цзифа, которого цитирует администрация Приморья.
По его словам, для реализации проекта потребуется земельный участок площадью около 300-400 гектаров. Тарасенко отметил, что краю нужно такое производство в связи со строительством в Большом Камне судоверфи «Звезда».
"Нам нужна широкая судовая сталь, потому что для строительства кораблей арктического класса толщина металла должна быть огромная. Сейчас мы закупаем материал в Южной Корее, но заинтересованы в создании производства у себя в Приморье", — приводятся в сообщении слова врио губернатора.
Тарасенко поручил подготовить предложения по размещению предприятий инвестора. Также китайскую делегацию пригласили принять участие в Международном дальневосточном морском салоне в конце июля во Владивостоке.
"Би Ши" — частная компания, основанная в 2007 году. Занимается сталелитейной, коксовой, электрической, горной промышленностью, недвижимостью и финансово-коммерческой деятельностью. В год компания производит 6,8 миллиона тонн стали, 3 миллиона тонн кокса, 3 миллиона тонн железного порошка, выработка электроэнергии в год — 2,5 миллиарда киловатт/час.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Украина создает школу детей для «уничтожения» России87
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России94
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение