Российские боевые вертолеты вернулись из Сирии

Министерстве обороны России — Два вертолета объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа и их экипажи вернулись в пункты постоянной дислокации после успешного выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике, — рассказали ТАСС

В течение нескольких месяцав сибирские летчики летали днем и ночью, контролируя обстановку в зонах деэскалации. 15 июля на аэродроме Хмеймим вертолеты были погружены в гигантский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и вместе с экипажами вернулись на родину.

— За успешное выполнение боевых задач в САР вернувшиеся военные представлены к государственным и ведомственным наградам, — отметили в Минобороны.

Ранее из Сирии вернулись 33 боевых самолета и вертолета, инженерно-технический состав, медицинский отряд особого назначения и сотрудники военной полиции.