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Разведчиков российской военной базы в Армении забросили в тыл «противника»
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Разведчиков российской военной базы в Армении забросили в тыл «противника» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантирование производилось в высокогорной местности в сложных метеоусловиях.
Отряды разведчиков в Армении с помощью вертолетов армейской авиации Ми-8МТШ десантировались в тыл условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«В ходе практических занятий военнослужащие отрабатывают навыки по сбору групп в указанном месте на площадке приземления вертолета, посадке и переброске групп в тыл условного противника посадочным способом в экстремальных условиях высокогорной местности», — говорится в сообщении.
В районе заброски разведывательные подразделения выполняли задачи по обнаружению и уничтожению «вражеских» объектов, в том числе узла связи.
Всего в тренировке участвовали более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
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