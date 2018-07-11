Разведчиков российской военной базы в Армении забросили в тыл «противника»

Десантирование производилось в высокогорной местности в сложных метеоусловиях.

Отряды разведчиков в Армении с помощью вертолетов армейской авиации Ми-8МТШ десантировались в тыл условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В ходе практических занятий военнослужащие отрабатывают навыки по сбору групп в указанном месте на площадке приземления вертолета, посадке и переброске групп в тыл условного противника посадочным способом в экстремальных условиях высокогорной местности», — говорится в сообщении.

В районе заброски разведывательные подразделения выполняли задачи по обнаружению и уничтожению «вражеских» объектов, в том числе узла связи.

Всего в тренировке участвовали более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.