СМИ: США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $200 млрд

Американские власти собираются ввести очередные пошлины на китайские товары в размере $200 млрд Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее в Минкоммерции Китая заявили, что США 6 июля начали взимать ввозную пошлину в размере 25% на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон начал крупнейшую экономическую войну. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.