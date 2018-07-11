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СМИ: США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $200 млрд
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СМИ: США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $200 млрд 

RT на русском 2 часа назад
Американские власти собираются ввести очередные пошлины на китайские товары в размере $200 млрд
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее в Минкоммерции Китая заявили, что США 6 июля начали взимать ввозную пошлину в размере 25% на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон начал крупнейшую экономическую войну.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.
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