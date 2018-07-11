Китай может замедлить выдачу лицензий фирмам США при новых пошлинах на свои товары — СМИ

МОСКВА , 11 июл /ПРАЙМ/. Китай может замедлить процесс выдачи лицензий американским компаниям в случае, если власти США введут дополнительные 10-процентные пошлины в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, Китай может замедлить получение одобрения о слияниях и поглощениях, в которых участвуют компании из США и активизировать инспекции американских продуктов на границах. Согласно словам чиновников, китайские власти думают, насколько жесткие ответные меры можно принять, чтобы национальные интересы других стран не были затронуты.

Тем не менее, как пишет издание, Китай нуждается в США не только в сфере торговли. «США — не враг Китаю, так как обе страны сталкиваются с общими трудностями», — заявил один из чиновников. Газета добавляет, что тарифная война может истощить «и так ослабевающую экономику КНР».

По словам чиновников, вице-премьер Китая Ху Чуньхуа потребовал от региональных властей оценить, как пошлины США влияют на американские компании в Китае. «В частности, власти ищут признаки того, что американские компании потенциально выводят свои заводы из Китая», — отмечает издание. Как отмечают чиновники, это будет ударом для попыток Пекина привлечь иностранный капитал.

Издание The Wall Street Journal в ночь на среду сообщило, что власти США готовятся ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Китай в ответ на это заявил, что намерен немедленно обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с дополнительным иском, если США сделают это.

В пятницу, 6 июля, уже вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.