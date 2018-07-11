Лучшие медики получат премии

Сотрудники столичных медицинских учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы , которые оказывают помощь в амбулаторных условиях, получат гранты за профессиональные достижения.

По итогам работы прошлого года и первого квартала текущего за высокие показатели в реализации мероприятий, предусмотренных «Московским стандартом поликлиники», 38 столичным организациям правительство Москвы выделит гранты на общую сумму 365 миллионов рублей.

— Все полученные средства будут направлены на дополнительную стимуляцию работы медицинского персонала, поощрение наиболее отличившихся и прогрессивных сотрудников, — подчеркнул заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии больницы имени Владимира Демихова Николай Чаус.

Два года назад на основании пожеланий москвичей начали внедрять «Московский стандарт поликлиники».