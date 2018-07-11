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Лучшие медики получат премии
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Лучшие медики получат премии 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники столичных медицинских учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, которые оказывают помощь в амбулаторных условиях, получат гранты за профессиональные достижения.
По итогам работы прошлого года и первого квартала текущего за высокие показатели в реализации мероприятий, предусмотренных «Московским стандартом поликлиники», 38 столичным организациям правительство Москвы выделит гранты на общую сумму 365 миллионов рублей.
— Все полученные средства будут направлены на дополнительную стимуляцию работы медицинского персонала, поощрение наиболее отличившихся и прогрессивных сотрудников, — подчеркнул заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии больницы имени Владимира Демихова Николай Чаус.
Два года назад на основании пожеланий москвичей начали внедрять «Московский стандарт поликлиники».
— Это большая программа по комплексному улучшению столичных медицинских организаций, — сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. — Во всех взрослых и детских городских поликлиниках реализованы идеи, которые предлагали жители. Важно, чтобы наши медицинские организации соответствовали этим стандартам, а москвичи видели, что их идеи воплощаются в жизнь.
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