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Госдепартамент одобрил продажу авиационных ракет в Европу на $740 миллионов
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Госдепартамент одобрил продажу авиационных ракет в Европу на $740 миллионов 

Карельские вести 37 минут назад
В Пентагоне подтвердили, что Белый дом дал согласие на продажу странам Европы авиационных ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Соответствующее решение принято в Государственном департаменте США.
«Госдеп одобрил сделку по продаже Великобритании 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия стоимостью 650 000 000 долларов (включая расходы на поставку, обслуживание, подготовку персонала, техническое обслуживание и так далее)», — сообщил представитель Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (структура Пентагона — прим. ред.).
В ведомстве уточнили, что ранее предложение о продаже ракет было направлено в Вашингтон официальным Лондоном.
«Параллельно была одобрена продажа 28 ракет этого же класса на сумму 90 000 000 долларов Дании. Боеприпасы планируется использовать на самолетах F-16 и F-35 ВВС Дании», — добавили в ведомстве.
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