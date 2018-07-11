США обсудят продажи оружия в Саудовской Аравии, Британии и Бельгии 

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов посетит 11-20 июля Саудовскую Аравию, Великобританию и Бельгию, где обсудит, в том числе, вопросы военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Так, в Саудовской Аравии Кайданов встретится с высокопоставленными должностными лицами королевства для обсуждения вопросов продажи вооружений. В ведомстве напоминают, что Саудовская Аравия сейчас является крупнейшим покупателем военной техники США. В частности, в 2017 году стороны достигли договоренности о поставках американского оружия и техники на сумму около 110 миллиардов долларов.
"Соединенные Штаты привержены тому, чтобы предоставить Саудовской Аравии оборудование, обучение и последующую поддержку, необходимую для защиты себя и всего региона от терроризма, пагубного иранского влияния и других угроз", — говорится в сообщении.
В Великобритании Кайданов присоединится к делегации высокопоставленных правительственных чиновников США на авиасалоне в Фарнборо, где она проведет консультации по вопросам продажи вооружений и обсудит пути укрепления американских военных продаж с представителями 350 компаний США, занимающихся аэрокосмическими технологиями, уточняет Госдеп.
В Бельгии Кайданов обсудит «широкий круг вопросов безопасности и продажи вооружений», а также проведет консультации с представителями миссии США при НАТО и миссии США при Европейском Союзе, дополняют в пресс-службе.