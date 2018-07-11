США обсудят продажи оружия в Саудовской Аравии, Британии и Бельгии

Так, в Саудовской Аравии Кайданов встретится с высокопоставленными должностными лицами королевства для обсуждения вопросов продажи вооружений. В ведомстве напоминают, что Саудовская Аравия сейчас является крупнейшим покупателем военной техники США. В частности, в 2017 году стороны достигли договоренности о поставках американского оружия и техники на сумму около 110 миллиардов долларов.

"Соединенные Штаты привержены тому, чтобы предоставить Саудовской Аравии оборудование, обучение и последующую поддержку, необходимую для защиты себя и всего региона от терроризма, пагубного иранского влияния и других угроз", — говорится в сообщении.

В Великобритании Кайданов присоединится к делегации высокопоставленных правительственных чиновников США на авиасалоне в Фарнборо, где она проведет консультации по вопросам продажи вооружений и обсудит пути укрепления американских военных продаж с представителями 350 компаний США, занимающихся аэрокосмическими технологиями, уточняет Госдеп.