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США поддерживают Боснию и Герцеговину в годовщину трагедии в Сребренице
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США поддерживают Боснию и Герцеговину в годовщину трагедии в Сребренице 

ТАСС 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Власти США остаются привержены партнерству с Боснией и Герцеговиной и приносят дань памяти трагедии в Сребренице, произошедшей во время Боснийской войны 23 года назад. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Ужасающий геноцид в Сребренице напоминает нам о необходимости стремления к процветанию и стабильности во благо всех людей, независимо от расы и религии", — говорится в заявлении. «США поддерживают народ Боснии и Герцеговины в этот день. Погибшие не будут забыты», — подчеркнул Помпео.
В 1992 году Сребреницу заняли боснийские мусульмане. В 1993 году резолюцией Совета Безопасности ООН город объявили демилитаризованной зоной, однако размещенный рядом с ним контингент миротворцев не выполнил задачу по разоружению бошняков. В июле 1995 года в Сребреницу вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего эвакуацию мусульман в город Тузла.
В ходе эвакуации начались массовые расстрелы бошняков. По разным данным, были убиты 7-8 тыс. человек, включая гражданских лиц, пытавшихся покинуть город. Среди них были порядка 500 подростков, не достигших 18 лет. Государственной комиссией по поискам пропавших без вести во время войны в Боснии и Герцеговине зарегистрировано 8,2 тыс. жертв, Международным комитетом Красного креста — 7,8 тыс., а согласно данным разных организаций, семей жертв в Сребренице, число погибших достигает 10,7 тыс.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом, сербов. Большинство из них приговорили к длительным срокам заключения. В феврале 2007 года Международный суд ООН признал убийства в Сребренице геноцидом. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ за политическую пристрастность, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН, содержащую осуждение «преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице».
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