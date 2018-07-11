США поддерживают Боснию и Герцеговину в годовщину трагедии в Сребренице

"Ужасающий геноцид в Сребренице напоминает нам о необходимости стремления к процветанию и стабильности во благо всех людей, независимо от расы и религии", — говорится в заявлении. «США поддерживают народ Боснии и Герцеговины в этот день. Погибшие не будут забыты», — подчеркнул Помпео.

В 1992 году Сребреницу заняли боснийские мусульмане. В 1993 году резолюцией Совета Безопасности ООН город объявили демилитаризованной зоной, однако размещенный рядом с ним контингент миротворцев не выполнил задачу по разоружению бошняков. В июле 1995 года в Сребреницу вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича , организовавшего эвакуацию мусульман в город Тузла

В ходе эвакуации начались массовые расстрелы бошняков. По разным данным, были убиты 7-8 тыс. человек, включая гражданских лиц, пытавшихся покинуть город. Среди них были порядка 500 подростков, не достигших 18 лет. Государственной комиссией по поискам пропавших без вести во время войны в Боснии и Герцеговине зарегистрировано 8,2 тыс. жертв, Международным комитетом Красного креста — 7,8 тыс., а согласно данным разных организаций, семей жертв в Сребренице, число погибших достигает 10,7 тыс.