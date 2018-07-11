У побережья США тропический шторм «Крис» стал ураганом

Сформировавшийся над Атлантикой тропический шторм «Крис» превратился в ураган.

Сейчас атмосферный вихрь находится недалеко от побережья американского штата Северная Каролина, но США он не угрожает, так как движется на северо-восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр по слежению за ураганами (NHC). Скорость ветра в центре урагана достигает 38 метров в секунду.

"Крис" стал третьим атмосферным вихрем, сформировавшимся в Атлантическом океане в этом году. Первым был «Берил», но он так и остался тропическим штормом, а чуть позже и вовсе превратился в обычный циклон.

Добавим, что в конце мая на юго-восточное побережье США обрушился ураган «Альберто». Жертвами стихии тогда стали два журналиста.