Форум «Италия встречает Кавказ» соберет в Ессентуках около 70 итальянских бизнесменов

"Проект направлен на развитие деятельности итальянских компаний на юге России , особое внимание предприниматели из Италии уделяют Ставропольскому краю. Мероприятие станет логическим продолжением встречи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и посла Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано на Петербургском международном экономическом форуме — 2018 (ПМЭФ)", — рассказал ТАСС министр Валерий Сизов

Заседания деловых кругов пройдут в формате тематических круглых столов по сельскому хозяйству, медицине и индустрии гостеприимства. Центральным событием сессии станет пленарное заседание на тему делового и торгово-экономического сотрудничества России и Италии, Северного Кавказа. Программа включает в себя конференции на темы «Контракт» и «Вода», конгресс по медицине, спортивной медицине и реабилитации. Запланированы деловые переговоры с бизнесом Кавказских Минеральных Вод и Ставрополья.

Итальянцы обсудят с предпринимателями Ставрополья свой опыт в городском благоустройстве, внутренней и внешней отделке зданий, сооружений, парков и территорий. Также состоится подведение итогов архитектурно-дизайнерского конкурса по созданию внешнего облика городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, объявленного в прошлом году.

"Целью проекта является увеличение коммерческого и производственного присутствия, предлагая максимальную поддержку компаниям, ориентированным на эти территории", — пояснил Сизов.

Стабильное партнерство

Для Ставрополья Италия занимает шестую строку в числе стран дальнего зарубежья по объему товарооборота с показателем более $43 млн за 2017 год, он вырос более чем на 123% к уровню 2016 года. По данным краевого минэкономразвития, из Ставрополья в Италию экспортировались органические химические удобрения, овечья шерсть, продукция агропромышленного комплекса. Из Италии импортировались около двадцати наименований, в том числе семена, пластмассы, машины и оборудование, продукты нефтепереработки, измерительные инструменты, мебель, алкогольные напитки, трикотаж.

Наибольший объем итальянских инвестиций поступает на Невинномысскую ГРЭС, являющуюся структурным подразделением компании «Энел ОГК-5» , там была построена новая парогазовая установка мощностью 410 МВт. Кроме того, в 2012 году был открыт завод по производству сэндвич-панелей из пенополиуретана ООО «Лиссант-Юг» в индустриальном парке «Невинномысск» с объемом инвестиций более 450 млн рублей. В мае на полях ПМЭФ-2018 подписано соглашение о сотрудничестве между «Энел Россия» и правительством края о строительстве на территории Ставрополья большого веторопарка.