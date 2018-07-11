Ростех создал для удаленных районов мобильные электростанции на СПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ , 11 июля. / ТАСС /. Мобильные энергетические комплексы на основе СПГ, созданные компанией «Промышленные технологии» (входит в Ростех ), могут обеспечить до 400 кВт электрической мощности для удаленных и труднодоступных населенных пунктов, поставляя их жителям электроэнергию и газ. Об этом сообщил ТАСС представитель госкорпорации.

Установка представлена на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018. «Стоимость такой установки составляет около 15 млн рублей. Если говорить об удаленных районах России , эта сумма зачастую существенно ниже стоимости прокладки газовых и электрических сетей. При этом вырабатываемая электроэнергия будет дешевле, чем у мобильных установок, использующих в качестве топлива нефтепродукты», — отметил собеседник агентства.

Ростех подчеркивает, что инновационные установки, которые могут доставляться к месту назначения различными видами транспорта, отличаются высокой экологичностью и производительностью. «Мобильная энергоустановка создана на базе газопоршневого агрегата российского производства и может обеспечить до 400 кВт электрической мощности. СПГ-энергетический комплекс не имеет аналогов в России и может обеспечивать потребителей электроэнергией, газом или и тем, и другим одновременно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, каждый мобильный СПГ-энергетический комплекс на одном резервуаре газа может обеспечивать электроэнергией небольшой населенный пункт — около 30 — 40 домов — в течение одного месяца. «В отличие от традиционных мобильных энергоустановок, использующих в качестве топлива нефтепродукты, установки на сжиженном природном газе более экономичны, экологичны и безопасны», — поясняет Ростех.

Первая партия поступит в 2019 году

Потребность в подобной технике в РФ, по экспертным оценкам, составляет свыше 3 тыс. единиц. «Мы рассчитываем, что уже в 2019 году в эксплуатацию поступит первая опытно-промышленная партия таких машин — не менее 10 штук. Планируется, что серийное производство этих систем начнется уже в 2019 году и объем поставок составит до 200 установок ежегодно», — рассказал ТАСС статс-секретарь Ростеха Максима Выборных.

Несколько регионов уже проявили интерес к данному комплексу, Ростех ведет переговоры о возможных аспектах применения этих комплексов. «Мы ожидаем также большого интереса со стороны властей Крыма , которые за счет таких установок смогут оперативно решать возникающие проблемы с энергоснабжением. Помимо этого, у комплексов есть и экспортный потенциал: уже ведутся переговоры с представителями ряда зарубежных государств, не только об эксплуатации таких комплексов, но и о возможной локализации производства», — отметил представитель Ростеха.

Принцип действия

Комплекс состоит из трех основных составляющих. Первая — криоцистерна, в которой хранится сжиженный природный газ.

"За счет сжижения он занимает в 600 раз меньше места. Из криоцистерны СПГ поступает в испаритель, где под воздействием атмосферного тепла возвращается в газообразное состояние. Из испарителя он поступает в газопоршневую установку, которая генерирует электроэнергию", — пояснили в госкорпорации.

Все комплексы будут оборудованы автоматизированной, автономной системой, которая не только контролирует утечки природного газа, но и позволяет автоматически через GPRS каналы передавать информацию о расходе топлива в диспетчерский центр, где она будет автоматически обрабатываться, и при необходимости сразу же будет создаваться заявка на поставку партии СПГ для дозаправки системы.