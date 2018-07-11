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Японцы за 2 года построят инфраструктуру для ускорения поезда на минуту
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Японцы за 2 года построят инфраструктуру для ускорения поезда на минуту 

360tv.ru 2 часа назад
Японская East Japan Railway Company (JR East) потратит два года на строительство инфраструктуры, которая позволит увеличить скорость движения поезда со 110 до 130 километров в час. Это сократит время пассажиров в пути на одну минуту. А все ради того, чтобы выиграть конкуренцию с самолетами. Об этом сообщил сайт Nikkei.
«Ускорение движение поезда даже на минуту — большой шаг, если учитывать количество клиентов железнодорожной компании», — заявил представитель East Japan Railway Company.
В 2002 году JR East объявила о политике, направленной на сокращение времени движения поездов, за счет использования новейших технологий. Для этого была введена система автоматического управления движением поездов и программа по сокращению времени движения железнодорожного транспорта на две минуты в течение шести лет.
Высокоскоростная сеть железных дорог Тохоку-Синкансен вынуждена постоянно конкурировать с авиакомпаниями за внимание пассажиров, поэтому ради ускорения движения поездов на участке Уэно — Омия готова затратить несколько лет.
Проблема данного участка заключается в том, что около путей построено множество жилых домов и скорость выше 110 км/ч вызывает шумы и вибрации. К тому же существуют нормативы Министерства окружающей среды, из-за чего поезда не могут просто прибавить скорость.
Как пояснили в компании, строительство предполагает возведение звукоизолирующего щита вдоль железной дороги в нескольких местах, прилегающих к жилым районам. Если удастся это сделать и не нарушить требования Министерства окружающей среды, по участку впервые с 1985 года поезда пролетят на повышенной скорости — 130 вместо 110 км/ч.
Уникальная японская технология легла в основу метода, по которому в Приморье будут перерабатывать отходы. Применять ее будут на предприятиях по производству мяса и птицы.
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