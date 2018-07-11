Японцы за 2 года построят инфраструктуру для ускорения поезда на минуту

Японская East Japan Railway Company (JR East) потратит два года на строительство инфраструктуры, которая позволит увеличить скорость движения поезда со 110 до 130 километров в час. Это сократит время пассажиров в пути на одну минуту. А все ради того, чтобы выиграть конкуренцию с самолетами. Об этом сообщил сайт Nikkei.

«Ускорение движение поезда даже на минуту — большой шаг, если учитывать количество клиентов железнодорожной компании», — заявил представитель East Japan Railway Company.

В 2002 году JR East объявила о политике, направленной на сокращение времени движения поездов, за счет использования новейших технологий. Для этого была введена система автоматического управления движением поездов и программа по сокращению времени движения железнодорожного транспорта на две минуты в течение шести лет.

Высокоскоростная сеть железных дорог Тохоку-Синкансен вынуждена постоянно конкурировать с авиакомпаниями за внимание пассажиров, поэтому ради ускорения движения поездов на участке Уэно — Омия готова затратить несколько лет.

Проблема данного участка заключается в том, что около путей построено множество жилых домов и скорость выше 110 км/ч вызывает шумы и вибрации. К тому же существуют нормативы Министерства окружающей среды, из-за чего поезда не могут просто прибавить скорость.

Как пояснили в компании, строительство предполагает возведение звукоизолирующего щита вдоль железной дороги в нескольких местах, прилегающих к жилым районам. Если удастся это сделать и не нарушить требования Министерства окружающей среды, по участку впервые с 1985 года поезда пролетят на повышенной скорости — 130 вместо 110 км/ч.

Уникальная японская технология легла в основу метода, по которому в Приморье будут перерабатывать отходы. Применять ее будут на предприятиях по производству мяса и птицы.