Ещё
О недовольстве собой, слухах о нетрадиционной ориентации и поклонницах: проверяем на прочность нервы Антона Лаврентьева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О недовольстве собой, слухах о нетрадиционной ориентации и поклонницах: проверяем на прочность нервы Антона Лаврентьева 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Смотри третий выпуск нашей видеорубрики, в рамках которой мы проверим, насколько стальные нервы у отечественных селебрити!
Знаменитостям нередко приходится сталкиваться с вопросами, которые приводят их в тупик или вовсе вызывают приступ ярости. Однако некоторые из звезд научились ловко перескакивать с темы на тему, оставляя журналистов без ответа. А что если у звезды не будет возможности увильнуть от вопроса? WMJ.ru решил лично проверить это в новой рубрике «Стальные нервы», в ходе которой селебрити придется ответить на наши каверзные, местами очень странные и провокационные вопросы!
В третьем выпуске мы решили проверить на прочность нервы музыканта Антона Лаврентьева. Скорее жми на play — и узнаешь, какую самую странную новость он слышал о себе, как относится к настойчивому внимаю поклонниц, какие качества его в себе раздражают и не только! И не забудь написать в комментариях, кого из звезд ты хотела бы видеть в следующем выпуске.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru  Фото:Starface
WMJ.ru: последние новости
Резидент Comedy Club Глебати женился и распрощался с поклонницами Складки на боках и жесткий фотошоп: после родов фигура Хлое Кардашьян снова поплыла Грязные танцы: 18-летнюю иранскую гимнастку арестовали за «неприличное» видео в Instagram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России64
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию953
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение