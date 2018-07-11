Детский город ужасов в глухой сибирской деревне

Очень странное место существует в Тюменской области , его заполонили деревянные зомби, а вокруг такая обстановка, будто ты сел в машину времени и переместился лет на триста назад в прошлое!

Находится это место в небольшом сибирском селе Абалак на берегу Иртыша, километрах в двадцати от Тобольска

Впервые в эти места пришел Атаман Ермак, который завоевал Сибирь для Русского государства. Важные битвы проходили у стен древнего татарского городка Абалак, именно они стали решающими и открыли русским дальнейший путь в Сибирь.

Город Абалак был назван в честь сына сибирского хана Мара. Сегодня Абалак сохранил свое название, но проживает здесь всего несколько сотен человек. Но Абалак очень популярен у православных паломников и у обычных туристов, бывающих в Тюменской области. На берегу Иртыша возвели деревянный острог времен покорения Сибири и называли его «Туристический комплекс Абалак».

Купеческие палаты, баня, трактир и детский городок — все есть

Сибирская деревянная брусчатка!

Настоящая сказка! Избушка Бабы Яги…

И даже Змей Горыныч!

Но вообще жители в этом городке все очень странные.

Настоящие зомби!

Посмотрите на их лица!

Зомби-лисица.

И даже зомби-колобок! Не хотелось бы встретить такого вечером в переулке.

А вокруг красота! Иртыш!

Банька…

На территории комплекса можно заночевать в купеческих палатах и отобедать в деревянном трактире, но приносить свою еду на территорию запрещено…

А еще запрещено ходить по газонам! Как же так… Видел бы это Ермак…

Медведи катаются с горки, ворона сидит на страже города.

Городок…

Пруд с зомби-рыбами.

Крутые шахматы.

А за забором обычная русская деревня…

А еще на территории комплекса есть настоящий сибирский мини-зоопарк с дружелюбными обитателями!

Каждый час из часов на главной башне выезжают скоморохи и исполняют странные танцы.

Такие дела.