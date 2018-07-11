Ещё
Детский город ужасов в глухой сибирской деревне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский город ужасов в глухой сибирской деревне 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Очень странное место существует в Тюменской области, его заполонили деревянные зомби, а вокруг такая обстановка, будто ты сел в машину времени и переместился лет на триста назад в прошлое!
Находится это место в небольшом сибирском селе Абалак на берегу Иртыша, километрах в двадцати от Тобольска.
Впервые в эти места пришел Атаман Ермак, который завоевал Сибирь для Русского государства. Важные битвы проходили у стен древнего татарского городка Абалак, именно они стали решающими и открыли русским дальнейший путь в Сибирь.
Город Абалак был назван в честь сына сибирского хана Мара. Сегодня Абалак сохранил свое название, но проживает здесь всего несколько сотен человек. Но Абалак очень популярен у православных паломников и у обычных туристов, бывающих в Тюменской области. На берегу Иртыша возвели деревянный острог времен покорения Сибири и называли его «Туристический комплекс Абалак».
Купеческие палаты, баня, трактир и детский городок — все есть
Сибирская деревянная брусчатка!
Настоящая сказка! Избушка Бабы Яги…
И даже Змей Горыныч!
Но вообще жители в этом городке все очень странные.
Настоящие зомби!
Посмотрите на их лица!
Зомби-лисица.
И даже зомби-колобок! Не хотелось бы встретить такого вечером в переулке.
А вокруг красота! Иртыш!
Банька…
На территории комплекса можно заночевать в купеческих палатах и отобедать в деревянном трактире, но приносить свою еду на территорию запрещено…
А еще запрещено ходить по газонам! Как же так… Видел бы это Ермак…
Медведи катаются с горки, ворона сидит на страже города.
Городок…
Пруд с зомби-рыбами.
Крутые шахматы.
А за забором обычная русская деревня…
А еще на территории комплекса есть настоящий сибирский мини-зоопарк с дружелюбными обитателями!
Каждый час из часов на главной башне выезжают скоморохи и исполняют странные танцы.
Такие дела.
Ридус: последние новости
Случайное фото спасло волка от жуткой смерти в бутылке Путешествие на изнанку португальского Порту Трамп больше всего хочет быть понятым Путиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России64
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию953
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение