Детский город ужасов в глухой сибирской деревне 

Очень странное место существует в Тюменской области, его заполонили деревянные зомби, а вокруг такая обстановка, будто ты сел в машину времени и переместился лет на триста назад в прошлое!
Находится это место в небольшом сибирском селе Абалак на берегу Иртыша, километрах в двадцати от Тобольска.
Впервые в эти места пришел Атаман Ермак, который завоевал Сибирь для Русского государства. Важные битвы проходили у стен древнего татарского городка Абалак, именно они стали решающими и открыли русским дальнейший путь в Сибирь.
Город Абалак был назван в честь сына сибирского хана Мара. Сегодня Абалак сохранил свое название, но проживает здесь всего несколько сотен человек. Но Абалак очень популярен у православных паломников и у обычных туристов, бывающих в Тюменской области. На берегу Иртыша возвели деревянный острог времен покорения Сибири и называли его «Туристический комплекс Абалак».
Купеческие палаты, баня, трактир и детский городок — все есть
Сибирская деревянная брусчатка!
Настоящая сказка! Избушка Бабы Яги…
И даже Змей Горыныч!
Но вообще жители в этом городке все очень странные.
Настоящие зомби!
Посмотрите на их лица!
Зомби-лисица.
И даже зомби-колобок! Не хотелось бы встретить такого вечером в переулке.
А вокруг красота! Иртыш!
Банька…
На территории комплекса можно заночевать в купеческих палатах и отобедать в деревянном трактире, но приносить свою еду на территорию запрещено…
А еще запрещено ходить по газонам! Как же так… Видел бы это Ермак…
Медведи катаются с горки, ворона сидит на страже города.
Городок…
Пруд с зомби-рыбами.
Крутые шахматы.
А за забором обычная русская деревня…
А еще на территории комплекса есть настоящий сибирский мини-зоопарк с дружелюбными обитателями!
Каждый час из часов на главной башне выезжают скоморохи и исполняют странные танцы.
Такие дела.