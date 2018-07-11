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В Калининграде пропала 19-летняя девушка, страдающая олигофренией
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В Калининграде пропала 19-летняя девушка, страдающая олигофренией 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде родственники и полиция разыскивают 19-летнюю Диану Бовинову, которая безвестно отсутствует более двух недель. Об этом «Клопс» рассказала старшая сестра пропавшей девушки Марина.
Диана 24 июня вышла из дома на ул. Озерова в областном центре, и с тех пор её никто не видел. По словам сестры, девушка страдает олигофренией.
“Она наивная, как ребёнок. Всё понимает, но рассуждает по-детски. К бродяжничеству не склонна, не водится за ней такого. Поэтому мы очень беспокоимся, не понимаем, куда и зачем она могла уйти”, — говорит Марина.
У родственников и знакомых Диана за две недели не появилась. Домой не позвонила. Нет у девушки и молодого человека, к которому она могла бы сбежать, движимая романтическими чувствами, уточняет сестра.
“Она зачем-то взяла с собой паспорт перед уходом. Тоже странный поступок, раньше Диана так не делала. Заявление в полиции у нас приняли, ищут, но пока безрезультатно”, — рассказывает Бовинова-старшая. И добавляет, что надеется на лучшее.
Приметы Дианы Бовиновой: на вид 20 лет, рост 170 см, волосы прямые ниже плеч, прямая чёлка, глаза серые. Была одета в синюю джинсовую куртку, белую футболку, чёрные штаны и такого же цвета кроссовки с розовыми полосками.
Все, кому что-либо известно о местонахождении девушки, могут сообщить информацию её родственникам по телефону +7 (901) 963-26-70 (Марина).
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