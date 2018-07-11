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«Манчестер Сити» обошел «Реал» в рейтинге самых дорогих составов мира
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«Манчестер Сити» обошел «Реал» в рейтинге самых дорогих составов мира 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
10 июля «Манчестер Сити» и мадридский "Реал" произвели громкие трансферы.
Манкунианцы приобрели за 68 миллионов евро полузащитника «Лестера» Рияда Махреза, а «Реал» продал в «Ювентуса» нападающего Криштиану Роналду за 112 миллионов евро.
Таким образом, стоимость состава «Манчестер Сити» по оценкам авторитетного портал Transfermarkt.de возросла до 1,02 миллиарда евро, а «Реала», соответственно, упала до 899 миллионов.
"Манчестер Сити" вышел на второе место в мире по этому показателю, опередив «Реал» и уступает только «Барселоне» (1,07 миллиарда).
Также в топ-10 входят: «Челси» (884), «Ювентус» (876), «Бавария» (868), "Манчестер Юнайтед" (851), «Ливерпуль» (834), ПСЖ (825) и «Тоттенхэм» (820).
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