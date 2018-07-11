США продаст Британии и Дании ракеты на $740 млн

Сумма продажи составит 740 миллионов долларов, сюда уже включены расходы на подготовку персонала, доставку и техническое обслуживание.

Речь идет о ракетах AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Соединенное Королевство потратит на сделку 650 миллионов долларов, Дания — 90 миллионов.