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США продаст Британии и Дании ракеты на $740 млн
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США продаст Британии и Дании ракеты на $740 млн 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: Reuters
Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности сообщило о принятом Государственным департаментом Соединенных Штатов решении о продаже Великобритании и Дании авиационных ракет. Об этом пишет "Газета.ру".
Сумма продажи составит 740 миллионов долларов, сюда уже включены расходы на подготовку персонала, доставку и техническое обслуживание.
Речь идет о ракетах AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Соединенное Королевство потратит на сделку 650 миллионов долларов, Дания — 90 миллионов.
Ранее постоянный представитель США при НАТО заявила, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию через сделку по зенитным ракетным системам С-400. Это, по мнению Вашингтона, негативно скажется на совместимости вооружений НАТО в Турции, которую в Штатах считают одним из сильнейших членов Североатлантического альянса.
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