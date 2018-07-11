США продаст Британии и Дании ракеты на $740 млн 

Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности сообщило о принятом Государственным департаментом Соединенных Штатов решении о продаже Великобритании и Дании авиационных ракет. Об этом пишет "Газета.ру".
Сумма продажи составит 740 миллионов долларов, сюда уже включены расходы на подготовку персонала, доставку и техническое обслуживание.
Речь идет о ракетах AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Соединенное Королевство потратит на сделку 650 миллионов долларов, Дания — 90 миллионов.
Ранее постоянный представитель США при НАТО заявила, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию через сделку по зенитным ракетным системам С-400. Это, по мнению Вашингтона, негативно скажется на совместимости вооружений НАТО в Турции, которую в Штатах считают одним из сильнейших членов Североатлантического альянса.