Госдеп США разрешил продать Великобритании и Дании авиационные ракеты

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Великобритании Дании авиационных ракет на $740 млн Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США.

Отмечается, что Великобритания запросила 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия стоимостью $650 млн Дания же изъявила желание приобрести 28 ракет аналогичного класса на сумму $90 млн для своих самолётов F-16 и F-35.