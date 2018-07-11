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Госдеп США разрешил продать Великобритании и Дании авиационные ракеты
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Госдеп США разрешил продать Великобритании и Дании авиационные ракеты 

RT на русском 3 часа назад
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Великобритании и Дании авиационных ракет на $740 млн  Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США.
Отмечается, что Великобритания запросила 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия стоимостью $650 млн  Дания же изъявила желание приобрести 28 ракет аналогичного класса на сумму $90 млн для своих самолётов F-16 и F-35.
Ранее Госдеп США разрешил продать Испании пять комплексов ПРО AEGIS.
RT на русском: последние новости
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