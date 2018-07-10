Госдеп одобрил продажу авиационных ракет на 740 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании Дании авиационных ракет. Общая сумма закупки составит 740 миллионов долларов. Это сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона

По его информации, Великобритания обратилась с просьбой о продаже 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия стоимостью 650 миллионов долларов. В это сумму также входят расходы на поставку, обслуживание, подготовку персонала, техническое обслуживание и так далее. В это время Госдеп одобрил Дании продажу 28 ракет аналогичного класса, но на сумму значительно ниже, всего 90 миллионов долларов. Боеприпасы предназначены для самолетов F-16 и F-35 ВВС этой страны.