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Госдеп одобрил продажу авиационных ракет на 740 миллионов долларов
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Госдеп одобрил продажу авиационных ракет на 740 миллионов долларов 

Свободная пресса 3 часа назад
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании и Дании авиационных ракет. Общая сумма закупки составит 740 миллионов долларов. Это сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
По его информации, Великобритания обратилась с просьбой о продаже 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия стоимостью 650 миллионов долларов. В это сумму также входят расходы на поставку, обслуживание, подготовку персонала, техническое обслуживание и так далее. В это время Госдеп одобрил Дании продажу 28 ракет аналогичного класса, но на сумму значительно ниже, всего 90 миллионов долларов. Боеприпасы предназначены для самолетов F-16 и F-35 ВВС этой страны.
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