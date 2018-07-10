В Волгограде спасать пойму реки Царица от оползня будет фирма из Сочи

Самары. Почти полтора миллиона рублей выделила администрация Волгограда на инженерные, геодезические и геологические исследования обрушившегося склона поймы реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда. Свои услуги по спасению поймы предложили компании из Сочи

Часть строений уже висит над обрывом

По данным отдела контроля общестроительных и специальных работ МКУ«Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда», зона обрушения склона поймы находится в границах улиц Царицынской Обороны, Серпуховской и переулка Симбирского.

— В течение месяца должны начаться геолого-инженерные и геодезические исследования вблизи произошедшего оползня, чтобы в последующем разработать проект противооползневых и берегоукрепительных мероприятий, — сообщили в муниципальном предприятии. — Развитие оползневых деформаций угрожает устойчивости прилегающих зданий и сооружений. В зоне оползновения находятся частные жилые дома и гаражи. В ходе изыскательных работ подрядчик должен будет дать расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов и выполнить качественный прогноз дальнейшего развития оползневых деформаций склона. На эти работы из городского бюджета выделяется 1 миллион 450 тысяч рублей.

В конкурсе на право выполнения запланированных мэрией работ приняли участие ООО «Град 23» и ООО «ЕвроГеоПроект».

Граница оползневой зоны подобралась к домам и постройкам

— Сочинская компания ООО «Град 23» предложила провести изыскательные работы за 1 миллион 351 тысячу рублей. Фирма за свою девятилетнюю историю заключила 23 контракта по выполнению работ сопоставимого объёма и характера на общую сумму превышающую 40 миллиона рублей. Для исследования склона Царицы компания намерена задействовать 12 специалистов.

ООО «ЕвроГеоПроект» из Самары предложила услуги своих семи ключевых специалистов за 1 миллион 377 тысяч 500 рублей.

Если не обнаружится никаких нарушений проведения аукциона, то ООО «Град 23», заявившее более низкую цену контракта, уже в июле приступит к геолого-геодезическим исследованиям.

— После проведения экспертизы городские власти примут решение о проведении необходимых укрепительных работ. Планируется, что их успеют сделать до конца текущего года. — сообщили в МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда».

На прилегающем к обрушенному склону участке поймы реки Царицы за Астраханским мостом неизвестный инвестор планирует построить аквапарк, дельфинарий и другие развлекательные объекты. В ходе сентябрьских публичных слушаний многие владельцы прилегающих гаражей высказывались против этого проекта, так как под изъятие попадают участки гаражных кооперативов.