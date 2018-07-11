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Двадцать погибших: пакистанские талибы признали ответственность за взрыв в Пешаваре
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Двадцать погибших: пакистанские талибы признали ответственность за взрыв в Пешаваре 

Вести.Ru 11 июля 2018
Ответственность за террористическую атаку в пакистанском Пешаваре взяла на себя радикальная «Техрик-е Талибан Пакистан». Она запрещена в России. Взрыв унес жизни 20 человек. Пострадали еще 62 человека.
Взрывное устройство сработало вечером 10 июля во время партийного собрания Национальной партии Авами, напоминает ТАСС. Атаку предпринял террорист-смертник. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур.
Пакистанские талибы заявили, что продолжат серию терактов. Они подчеркнули, что она — месть за предыдущее правительство Национальной партии Авами. Национальная партия Авами управляла столичной провинцией Хайбер-Пахтунхва с 2008 по 2013 годы. В это время пакистанская армия проводила широкомасштабные операции против боевиков в долине Сват. Боевики ответили на это волной атак перед выборами 2013 года, во время которых были убиты сотни сторонников партии Авами.
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