Двадцать погибших: пакистанские талибы признали ответственность за взрыв в Пешаваре 

Ответственность за террористическую атаку в пакистанском Пешаваре взяла на себя радикальная «Техрик-е Талибан Пакистан». Она запрещена в России. Взрыв унес жизни 20 человек. Пострадали еще 62 человека.
Взрывное устройство сработало вечером 10 июля во время партийного собрания Национальной партии Авами, напоминает ТАСС. Атаку предпринял террорист-смертник. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур.
Пакистанские талибы заявили, что продолжат серию терактов. Они подчеркнули, что она — месть за предыдущее правительство Национальной партии Авами. Национальная партия Авами управляла столичной провинцией Хайбер-Пахтунхва с 2008 по 2013 годы. В это время пакистанская армия проводила широкомасштабные операции против боевиков в долине Сват. Боевики ответили на это волной атак перед выборами 2013 года, во время которых были убиты сотни сторонников партии Авами.