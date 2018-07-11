Двадцать погибших: пакистанские талибы признали ответственность за взрыв в Пешаваре

Ответственность за террористическую атаку в пакистанском Пешаваре взяла на себя радикальная «Техрик-е Талибан Пакистан ». Она запрещена в России . Взрыв унес жизни 20 человек. Пострадали еще 62 человека.

Взрывное устройство сработало вечером 10 июля во время партийного собрания Национальной партии Авами, напоминает ТАСС . Атаку предпринял террорист-смертник. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур.

Пакистанские талибы заявили, что продолжат серию терактов. Они подчеркнули, что она — месть за предыдущее правительство Национальной партии Авами. Национальная партия Авами управляла столичной провинцией Хайбер-Пахтунхва с 2008 по 2013 годы. В это время пакистанская армия проводила широкомасштабные операции против боевиков в долине Сват. Боевики ответили на это волной атак перед выборами 2013 года, во время которых были убиты сотни сторонников партии Авами.