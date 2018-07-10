В Ингушетии прошли конные скачки, приуроченные к 26-летию республики

МАГАС , 10 июля. / ТАСС /. Конные скачки, приуроченные ко Дню Ингушетии и 26-й годовщине образования республики, прошли на ипподроме в Магасе. Состязания организовало министерство сельского хозяйства республики, передает корреспондент ТАСС.

"Собрались жокеи из разных регионов Северо-Кавказского округа, всего проведено пять забегов на дистанции 1200, 1800, 2000, 3200 и 4200 м, в забегах участвуют более 50 чистокровных лошадей. Отрадно, что победил представитель нашей республики. А вообще, скачки нами проводятся как мероприятие, на котором жители могут хорошо провести время и отдохнуть от повседневных забот, особенно если это мероприятие, приуроченное ко Дню республики", — сказал ТАСС заместитель министра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

Победитель скачек получил кубок, грамоту и денежный приз в размере 50 тыс. рублей. На соревнованиях присутствовал и глава республики Юнус-Бек Евкуров . Он отметил, что в регионе активно развивается конный вид спорта.

"Развитию традиционных для ингушей видов спорта мы уделяем большое внимание, нельзя уходить от наших корней, важно, чтобы молодежь интересовалась конным спортом. Приятно, что представители активной молодежи создали общественную организацию «Дикая дивизия», а "Роснефть" подарила нам конноспортивную школу. Мы планируем расширить и благоустроить этот ипподром, чтобы здесь могли проводиться всероссийские скачки", — сказал Евкуров во время приветственной речи.

Указ президента России «Об образовании Ингушской республики» был подписан 4 июня 1992 года, и день образования региона празднуется в начале июня. В этом году День республики совпал со священным для мусульман месяцем поста Рамадан, главой Ингушетии было принято решение перенести празднование на июль.