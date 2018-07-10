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Предпринимателям представят «Кейс успешного поставщика»
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Предпринимателям представят «Кейс успешного поставщика» 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В четверг — 19 июля — для предпринимателей пройдет public-talk «Кейс успешного поставщика». Начало в 12.00.
Предприниматели узнают: что такое портал поставщиков и как стартовать на рынке закупок; что такое ЭЦП, где ее взять и как с ней работать; лайфхаки работы с порталом поставщиков.
В качестве спикеров выступят представители департамента города Москвы по конкурентной политике, Единой электронной торговой площадки (Росэлторг), предприниматели.
Если у вас есть желание поделиться своим кейсом успешной работы на портале поставщиков, пишите на delo@mos.ru.
После бизнес-урока всех участников приглашают прокачать свои стратегические навыки в настольной игре «Экономикус». Можно прийти с коллегами или с детьми.
Регистрация на мероприятия:
Public-talk «Кейс успешного поставщика»: http://mos-tender.com/public-talk1.
Экономикус: http://mos-tender.com/economics.
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