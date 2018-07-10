Архангельский госдумовец Дмитрий Юрков выступил за отмену роуминга по России

По мнению депутатов, отмена роуминга вернет внимание абонентов к услугам самих операторов

— Мы считаем национальный роуминг архаизмом, препятствующим развитию доступности услуг связи на территории РФ. Законопроектом предлагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ. Предлагается также отменить для абонента, находящегося за пределами территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер, платы за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом, — отмечает Дмитрий Юрков.

По его мнению, отмена роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов.