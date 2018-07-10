Сняла хиджаб — получи 20 лет! Иранская активистка осуждена за участие в акции протеста

Иранка Шапрак Шаджаризаде (Shapark Shajarizadeh) заявила на своем сайте, что была приговорена Революционным судом Тегерана к двадцати годам лишения свободы. А все потому, что сняла в декабре прошлого года свой белый головной платок и размахивала им как флагом во время мирной акции протеста.

Зимой прошлого года по Ирану прокатилась волна протестов против ношения хиджаба — впервые в этой исламской стране почти за 40 лет. Женщины демонстративно снимали платки с головы в общественных местах и размахивали ими, держа в руке или намотав на палку. Материалы об этих акциях публиковались в сетях под хештегом #whitewednesdays.

Шапарк Шаджаризаде во время акции протеста в Тегеране в декабре 2017 года

42-летняя Шапарк Шаджаризаде вышла на одиночный пикет одной из первых — еще в декабре 2017 года. Она была арестована, но выпущена под залог в апреле этого года. Где она находится сейчас — неизвестно.

В заявлении на своем сайте активистка сообщила, что, согласно вердикту суда, она была осуждена на 20 лет лишения свободы, 18 из них — условно. Если после освобождения она вновь будет замечена без хиджаба, то отправится в тюрьму еще на 18 лет.

«Это означает, что мне нужно будет молчать в течение 20 лет и не участвовать ни в каких мероприятиях», — заявила Шаджаризаде в своем аккаунте в Instagram.

По иранскому законодательству женщина не имеет права появляться в общественных местах с непокрытой головой. За нарушение этого правила грозит сначала штраф, а потом арест. Кроме правила ходить с покрытой головой, иранки, согласно закону шариата, обязаны носить мантии до колен и не пользоваться декоративной косметикой.

До исламской революции 1979 года многие иранские женщины носили одежду в западном стиле, включая мини-юбки и топы с короткими рукавами, но все изменилось, когда к власти пришел Аятолла Хомейни. Зимние протесты 2018 года стали самыми массовыми за все время с момента революции.