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Великобритания намерена закупить в США авиационные ракеты на $650 млн
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Великобритания намерена закупить в США авиационные ракеты на $650 млн 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Пентагон направил во вторник в Конгресс США уведомление о намерении продать Великобритании авиационные ракеты на сумму $650 млн  Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Лондону такого рода вооружений.
Великобритания запросила 200 управляемых ракет класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), а также необходимые запасные части, оборудование, документацию и логистическую поддержку.
"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО", — отмечается в заявлении.
По словам Пентагона, продажа этих систем вооружений Лондону «не приведет к изменению военного баланса в регионе».
Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.
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