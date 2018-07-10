Великобритания намерена закупить в США авиационные ракеты на $650 млн

Великобритания запросила 200 управляемых ракет класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), а также необходимые запасные части, оборудование, документацию и логистическую поддержку.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО ", — отмечается в заявлении.

По словам Пентагона, продажа этих систем вооружений Лондону «не приведет к изменению военного баланса в регионе».

Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.