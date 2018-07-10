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Центр по примирению: на большей территории Сирии созданы условия для возвращения беженцев
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Центр по примирению: на большей территории Сирии созданы условия для возвращения беженцев 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Условия для возвращения сирийских беженцев в свои дома созданы на большей территории страны. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.
«В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 798 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 98 человек», — уточнил он.
Также Цыганков отметил, что боевики незаконных вооружённых формирований продолжают сдавать оружие.
«За сутки сдан один танк, шесть зенитных пушек, четыре единицы противотанковых управляемых ракет, а также боеприпасы к танкам, артиллерии, гранатомётам, зенитным установкам, мины и гранаты», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что в Сирии боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток сдали 11 танков и пять боевых машин пехоты.
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