Центр по примирению: на большей территории Сирии созданы условия для возвращения беженцев

Условия для возвращения сирийских беженцев в свои дома созданы на большей территории страны. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков

«В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 798 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 98 человек», — уточнил он.

Также Цыганков отметил, что боевики незаконных вооружённых формирований продолжают сдавать оружие.

«За сутки сдан один танк, шесть зенитных пушек, четыре единицы противотанковых управляемых ракет, а также боеприпасы к танкам, артиллерии, гранатомётам, зенитным установкам, мины и гранаты», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Сирии боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток сдали 11 танков и пять боевых машин пехоты.