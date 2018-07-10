Калининградский автовокзал потратит более миллиона рублей на цветочные клумбы

На цветочные клумбы и столбики с декоративными шарами для облагораживания прилегающей территории государственное предприятие Калининградской области «Автовокзал» намерено направить более миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На привокзальной площади разместятся 28 цветочниц и 30 столбов. На эти цели предприятие выделяет 1 011 170 рублей, говорится в документе.

Аукцион в электронной форме запланирован на 12 июля 2018 года. Подрядчику, с которым будет заключён контракт, предстоит выполнить все работы в течение 40 дней с момента подписания договора.