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Калининградский автовокзал потратит более миллиона рублей на цветочные клумбы
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Калининградский автовокзал потратит более миллиона рублей на цветочные клумбы 

Клопс.Ru 4 часа назад
Фото: Клопс.Ru
На цветочные клумбы и столбики с декоративными шарами для облагораживания прилегающей территории государственное предприятие Калининградской области «Автовокзал» намерено направить более миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
На привокзальной площади разместятся 28 цветочниц и 30 столбов. На эти цели предприятие выделяет 1 011 170 рублей, говорится в документе.
Аукцион в электронной форме запланирован на 12 июля 2018 года. Подрядчику, с которым будет заключён контракт, предстоит выполнить все работы в течение 40 дней с момента подписания договора.
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