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Верховный законодательный орган КНР провел совместное слушание по контролю загрязнения воздуха
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Верховный законодательный орган КНР провел совместное слушание по контролю загрязнения воздуха 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — Верховный законодательный орган КНР сегодня провел совместное слушание по докладу о реализации Закона о контроле воздушного загрязнения.
Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу председательствовал и выступил на данном заседании.
ПК ВСНП направил в восемь административных единиц провинциального уровня четыре группы для проведения проверки реализации этого закона в период с мая по июнь. Местным законодательным органам также было поручено провести инспекции в 23 других административных единицах провинциального уровня. —0—
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