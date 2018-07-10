Верховный законодательный орган КНР провел совместное слушание по контролю загрязнения воздуха

Пекин, 10 июля / Синьхуа / — Верховный законодательный орган КНР сегодня провел совместное слушание по докладу о реализации Закона о контроле воздушного загрязнения.

Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу председательствовал и выступил на данном заседании.

ПК ВСНП направил в восемь административных единиц провинциального уровня четыре группы для проведения проверки реализации этого закона в период с мая по июнь. Местным законодательным органам также было поручено провести инспекции в 23 других административных единицах провинциального уровня. —0—