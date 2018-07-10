На форум «Медиадиалог Азии» съехались делегаты из 40 стран

О развитии современной телерадиоиндустрии говорят в эти дни в Астане . Здесь проходит международный форум «Медиадиалог Азии», передает телеканал «МИР 24».

В столицу Казахстана приехали 150 делегатов из 40 стран мира. Первый день форума был посвящен радио. Участники обсуждали формирование популярного контента, говорили о том, как создать станцию с нуля и как потом удержаться на рынке.

«Это уникальное для Казахстана событие. Оно проходит как серия мероприятий по всему миру. Здесь рассматриваются очень интересные темы, присутствуют интересные спикеры, которые делятся своим опытом», — отметил организатор форума «Медиадиалог Азии» Ерлик Каражан.

Мероприятия медиафорума рассчитаны на три дня.

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