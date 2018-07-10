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На форум «Медиадиалог Азии» съехались делегаты из 40 стран
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На форум «Медиадиалог Азии» съехались делегаты из 40 стран 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
О развитии современной телерадиоиндустрии говорят в эти дни в Астане. Здесь проходит международный форум «Медиадиалог Азии», передает телеканал «МИР 24».
В столицу Казахстана приехали 150 делегатов из 40 стран мира. Первый день форума был посвящен радио. Участники обсуждали формирование популярного контента, говорили о том, как создать станцию с нуля и как потом удержаться на рынке.
«Это уникальное для Казахстана событие. Оно проходит как серия мероприятий по всему миру. Здесь рассматриваются очень интересные темы, присутствуют интересные спикеры, которые делятся своим опытом», — отметил организатор форума «Медиадиалог Азии» Ерлик Каражан.
Мероприятия медиафорума рассчитаны на три дня.
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